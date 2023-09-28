أبرز مزايا نظام التشغيل macOS Sonoma الجديد

أصبح نظام التشغيل macOS Sonoma متاحًا لجميع مستخدمي حواسيب ماك المتوافقة. ويحتوي هذا النظام على مجموعة من المزايا الجديدة التي ستعزز تجربة استخدام حواسيب ماك.

يمكن تنزيل التحديث الجديد في حواسيب ماك المتوافقة، وتشمل: إصدارات عام 2019 فما أحدث من iMac وماك برو، وإصدارات عام 2017 فما أحدث من جهاز iMac برو، وإصدارات 2018 فما أحدث من ماك ميني وماك بوك برو وماك بوك آير، وجهاز ماك ستوديو.

فإذا كنت تمتلك واحد من حواسيب ماك المتوافقة وترغب في تثبيت نظام التشغيل macOS Sonoma يمكنك تجربة أبرز مزايا هذا النظام التي سنذكرها فيما يلي:

1- شاشات التوقف الجديدة:

عندما لا تستخدم نظام (macOS Sonoma) بشكل نشط، تعرض شاشات التوقف الجديدة مقاطع فيديو بالحركة البطيئة لمواقع متعددة من مختلف أنحاء العالم، مثل: ناطحات السحاب الشاهقة في هونج كونج والأحجار الرملية في وادي مونيومنت وتلال سونوما في شمال كاليفورنيا.

ويتوفر أكثر من 100 مقطع فيديو للاختيار منها عبر الفئات المختلفة التي تشمل: المناظر الطبيعية (Landscape)، ومناظر المدينة (Cityscape)، وتحت الماء (Underwater)، والأرض (Earth).

2- ويدجات سطح المكتب التفاعلية:

في نظام macOS Sonoma يمكنك إضافة الويدجات مباشرة إلى سطح المكتب، وهي تفاعلية مثل الويدجات التفاعلية في آيفون.

وباستخدام هذه الويدجات، يمكنك التحقق من التذكيرات والتحكم في أجهزة المنزل الذكي والتفاعل مع التطبيقات التابعة لجهات خارجية مباشرة من شاشة سطح المكتب في حاسوب ماك دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وتمتزج هذه الويدجات مع الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام.

3- مزايا لتحسين مكالمات الفيديو:

أضافت آبل إلى نظام macOS Sonoma مزية (Presenter Overlay) المصممة للسماح لك بمشاركة شاشتك في تطبيق FaceTime أو تطبيقات الفيديو التابعة لجهات خارجية مثل: زوم دون حجب وجهك. إذ تتيح لك هذه المزية إظهار نفسك أمام المحتوى الذي تشاركه مع الآخرين خلال مؤتمرات الفيديو.

من ناحية أخرى، تسمح مزية (ردود الفعل) Reactions للمستخدمين بمشاركة ما يشعرون به في جلسة الفيديو بإضافة بالونات وقصاصات ورقية وقلوب وغير ذلك إلى الفيديو، ويمكن تفعيلها عن طريق حركة اليد.

4- مزية الملفات الشخصية في متصفح سفاري:

يدعم متصفح Safari في نظام macOS Sonoma مزية الملفات الشخصية (profiles) حتى تتمكن من فصل بيانات التصفح الخاصة بالعمل عن تلك الخاصة بالتصفح الشخصي. وتحتوي الملفات الشخصية على سجل تصفح، ومجموعات، وعلامات تبويب، وملفات تعريف الارتباط، والمفضلات المنفصلة لكل ملف.

تسمح هذه المزية للمستخدمين بالحفاظ على عملهم منظم بتوفير طريقة تتيح لهم الفصل بين موضوعات التصفح، مع إبقاء الملفات وسجل التصفح، ومجموعات التبويب، والتفضيلات منفصلة.

كما يستطيع المستخدمون الدخول إلى الموقع نفسه من حساب العمل أو الحساب الشخصي والتنقل بسرعة بينهما مع ضمان تجربة تصفح سلسة.

5- وضع اللعب:

إذا كان لديك حاسوب ماك يعمل بواحد من معالجات آبل (Apple silicon) وتستخدمه للعب بألعاب الفيديو، فيمكنك تشغيل (وضع اللعب) الجديد في نظام (macOS Sonoma)، الذي يوفر تجربة ألعاب محسّنة مع معدل إطارات أكثر سلاسة وتناسق من خلال منح الأولوية للألعاب في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

كما يقلل وضع اللعب زمن الوصول الصوتي لسماعات AirPods وزمن وصول المدخلات إلى بعض وحدات التحكم في الألعاب، مما يؤدي إلى تسريع أوقات الاستجابة.