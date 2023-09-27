Quest 3 من ميتا تركز على الواقع المختلط وألعاب الفيديو .. عاجل

كشفت شركة ميتا رسميًا عن نظارة الرأس الجديدة Quest 3، التي تعتبرها بمثابة قفزة هائلة إلى الأمام لرؤيتها الكاملة للمستقبل، حيث إن Quest 3 ليست مجرد نظارة رأس للواقع الافتراضي مثل Quest 2، بل هي جهاز واقع مختلط مثل Vision Pro من آبل.

ويعني هذا أنه يمكنك رؤية ما يحدث في العالم الحقيقي والتفاعل مع الأشياء من حولك، كل ذلك أثناء ارتداء نظارة الرأس التي يبدأ سعرها من 500 دولار، وهي متاحة الآن للطلبات الأولية، على أن تصل في 10 أكتوبر إلى المستخدمين.

وأعلنت ميتا في شهر يونيو Quest 3 عندما كانت تحاول كسب السبق على آبل قبل إطلاقها لنظارة Vision Pro. وتحاول ميتا وضع نظارتها بصفتها نظارة الواقع المختلط الشائعة، حيث قال بالواشا كاتري، مدير منتج Quest 3: “لا تحتاج إلى أسلاك أو بطاريات”.

ويشغل معالج Snapdragon XR2 Gen 2 النظارة بالاقتران مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، التي تضاعف أداء الرسومات مقارنة بنظارة Quest 2.

وزودت الشركة النموذج الأقل سعرًا من Quest 3 بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، في حين يحصل النموذج البالغ سعره 650 دولارًا على مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وتوضح ميتا أن عمر البطارية يشبه تقريبًا عمر بطارية Quest 2، وهو ما يعني ما بين 90 دقيقة وثلاث ساعات، اعتمادًا على ما تفعله. وتتكون العدسات الموجودة في Quest 3 من شاشة LCD بدقة 2064×2208 بكسل أمام كل عين، حيث تستخدم مجموعة عرض مشابهة لمجموعة Quest Pro.

ويبلغ مجال رؤية النظارة 110 درجة أفقيًا و96 درجة رأسيًا، أي بزيادة قدرها 15 في المئة تقريبًا مقارنةً بنظارة Quest 2. ويمكنك ضبط العدسات باستخدام عجلة جديدة عبر الجزء الخارجي من نظارة الرأس.

وتبدو Quest 3 عبارة عن تحسين لكل من Quest 2 و Quest Pro في معظم النواحي، حيث استعارت النظارة بعض المواصفات والتقنيات من Quest Pro، في حين أن البعض الآخر عبارة عن ترقيات من Quest 2 البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وأضافت ميتا كاميرتان جديدتان بالألوان الكاملة في الجزء الأمامي من نظارة الرأس تقدمان فيديو محسّنًا إلى حد كبير. وأوضحت شركة كوالكوم أن Snapdragon XR2 Gen 2 يتمتع بمتوسط زمن انتقال يصل إلى 12 ميلي ثانية فقط.

ويمكنك اختيار استخدام Quest 3 في وضع الواقع الافتراضي الغامر تمامًا أو ما يطلق عليه الوضع المختلط الذي يتيح لك رؤية محيطك في العالم الحقيقي وأي لعبة أو محتوى تشاهده معًا. ويمكنك استخدام وحدة التحكم أو النقر بإصبعين معًا مرتين للتبديل بين الأوضاع.

وأوضحت ميتا أنها أعادت تصميم نظارة الرأس لتكون مريحة عند ارتدائها. وتتخلص وحدات التحكم Touch Plus في Quest 3 من حلقة التتبع الكبيرة لصالح أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء التي تتتبع موقعك.

وحصلت وحدات التحكم Touch Plus على تحسينات لمسية، بحيث تحصل على المزيد من الاهتزازات العميقة أثناء ممارسة الألعاب. وتدعم Quest 3 تتبع اليد، حتى تتمكن من التخلص من وحدات التحكم إذا كنت ترغب في ذلك.