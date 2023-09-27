OpenAI وعبقري منتجات آبل يستكشفان تطوير جهاز للذكاء الاصطناعي … عاجل

أفاد تقرير نشر موقع (ذي إنفورميشن) The Information بأن المدير التنفيذي السابق للتصميم في شركة آبل (جوني إيف)، والمدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI، (سام ألتمان)، يستكشفان فرص التعاون في بناء «جهاز» غير محدد للذكاء الاصطناعي.

ولا توجد حاليًا أية معلومات حول ما سيكون عليه الجهاز أو الغرض الذي يخدمه. ويدعي (ذي إنفورميشن) أن إيف وألتمان، وهما صديقان، كانا يناقشان الشكل الذي قد تبدو عليه الأجهزة الجديدة لعصر الذكاء الاصطناعي.

ومن غير الواضح حاليًا إن كانت (أوبن أي آي) OpenAI هي من سوف تصنع الجهاز أو جهة تصنيع خارجية، وفضلًا من ذلك، لا يُعرف إن كان الرجلان سيقرران حقًا بناء جهاز للذكاء الاصطناعي.

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يتعاون فيها ألتمان مع مصمم سابق لشركة آبل، لبناء أجهزة جديدة.

فقد صمم (توماس مايرهوفر)، الذي كان أول موظف لدى (إيف) في شركة آبل وعمل معه في مشاريع، مثل: آيماك، جهاز مسح شبكية العين الكروي (أورب) Orb لمشروع العملات المشفرة (ورلدكوين) Worldcoin التابع لألتمان.

وطوَّر جهاز (أورب) (تولز فور هيومانيتي) Tools for Humanity، وهي شركة شارك ألتمان في تأسيسها في عام 2019 ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة فيها.

ويُعد ألتمان أيضًا أحد أكبر المستثمرين في (هيومن) Humane، وهي ناشئة للأجهزة والبرامج شارك في تأسيسها موظفون سابقون في شركة آبل، وهي تعمل على تطوير جهاز ذكاء اصطناعي قابل للارتداء مصمم ليحل محل الهواتف الذكية. وتتعاون شركة (هيومن) مع (أوبن أي آي) لإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في الجهاز.