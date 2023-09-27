ويندوز 11 يحصل على تحديث ضخم من مايكروسوفت .. عاجل

بدأت مايكروسوفت إطلاق تحديث Moment 4 الجديد لويندوز 11، حيث يأتي بالكثير من المزايا المهمة والتغييرات الجديدة في النظام.

وتتمثل أبرز المزايا الجديدة في المساعد الشخصي الجديد “كوبيلوت Copilot” الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمستخدم، وكذلك تنفيذ المهام داخل النظام.

وحظي برنامج الرسام في التحديث الجديد لويندوز 11 بمزايا جديدة، مثل إزالة الخلفيات، وتصميم الرسومات باستخدام الطبقات، بالإضافة إلى دعم الصور الشفافة، كما ستتيح مايكروسوفت ميزة توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت مايكروسوفت مزايا جديدة في أداة الاقتصاص Snipping Tool تسمح بتعرّف النصوص ونسخها من لقطات الشاشة، وكذلك إخفاء المعلومات الحساسة فيها.

وفي برنامج الصور، أضافت مايكروسوفت خيارًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشويش خلفية الصور مع التحكم بدرجته.

وتقول مايكروسوفت إن المزايا الجديدة في برامج الصور والرسام وأداة الاقتصاص قد يتأخر وصولها لدى بعض المستخدمين، حيث ستطلقها الشركة على نحو تدريجي.

وأضافت مايكروسوفت نسخة محسنة من برنامج النسخ الاحتياطي لتسهيل النسخ الاحتياطي عند الانتقال إلى جهاز جديد لاستعادة الملفات والتطبيقات والإعدادات.

ويتيح التحديث الجديد دعم مفاتيح المرور Passkeys من ناحية إنشائها، وتخزينها، وإدارتها، واستخدامها في المواقع والتطبيقات والخدمات.

وتتيح هذه الخاصية الدخول إلى الحسابات باستخدام بصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجه كبديل لكلمات المرور التقليدية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تجربة برنامج إدارة الملفات File Explorer الجديد في ويندوز 11 مع الواجهة المحسّنة.

ويمكن الحصول على التحديث الجديد مجانًا من قسم تحديثات ويندوز في إعدادات النظام.