هيئة الحكومة الرقمية ونيوتنكس توقعان مذكرة تفاهم لدعم تسريع التحول الرقمي والابتكار في السعودية

أعلنت شركة (نيوتنكس) Nutanix الرائدة في مجال الأنظمة السحابية الهجينة المتعددة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تطوير آليات الاستفادة من الخدمات السحابية للجهات الحكومية، واستكشاف فرص الأعمال الرقمية، وتكثيف سُبل التعاون لتسريع الابتكار والتحول الرقمي في السعودية.

جرت مناقشة بنود مذكرة التفاهم – في مدينة نيويورك – خلال لقاء وفد رفيع المستوى من الهيئة برئاسة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، مع ممثِّلي شركة (نيوتنكس)؛ السيد “باي فينوجوبال”، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء، والسيد “طلال السيف” المدير العام الإقليمي في مناطق: السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر. وتم التوقيع في مدينة الرياض.

أكد المهندس أحمد الصويان أن هذه المذكرة تدعم مبادرات الهيئة الرامية إلى تسريع تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة، وتوطين صناعة التقنية، وتوفير الدعم اللازم لعملية تبنِّي خدمات الحوسبة السحابية، والرفع من جودة الخدمات الرقمية المقدمة، بما يتوافق مع التوجُّهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية ويحقِّق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

H.E. Eng. Ahmed Alsuwaiyan @ahmedalsuwaiyan met with the executives of @nutanix in New York and announced the signing of an MoU to support the transition to cloud services. pic.twitter.com/jcT91BGeUe

