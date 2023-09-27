لينوفو تطلق حاسوبها المخصص للأعمال ThinkCentre M90a Pro

كشفت لينوفو عن ThinkCentre M90a Pro Gen 4، الذي يؤسس معيارًا جديدًا للحواسيب المكتبية المخصصة للأعمال، حيث صممت الشركة هذا الحاسوب العامل بنظام التشغيل ويندوز 11 لتلبية احتياجات أماكن العمل الحديثة ومنشئي المحتوى، وهو يتميز بشاشة كبيرة بحجم 27 بوصة بدقة QHD ومجهز بمزايا ذكية تحسن الاتصال والخصوصية وتسهل الاستخدام.

ويوفر جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الأداء عند الحاجة، حيث زودته الشركة بمكونات متطورة، ومنها Intel vPro Enterprise مع معالجات Intel Core i9 من الجيل الثالث عشر، ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4050، وذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة 64 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز على فتحتين M.2 لمحرك أقراص SSD بالإضافة إلى محرك أقراص ثابت اختياري بقياس 2.5 بوصة، كما أنه مجهز بمُحسن أداء الطاقة، الذي يستخدم التعلم الآلي لتصنيف المهام وتعزيز الأداء.

ويتيح ThinkCentre M90a Pro Gen 4 مشاركة الملفات بسرعة فائقة مع Thunderbolt 4، وهو قادر على الوصول إلى سرعات 40 جيجابت في الثانية ويجعل نقل مقاطع الفيديو والملفات الضخمة أمرًا سهلًا.

ويدعم الحاسوب شاشة إضافية بدقة 8K أو شاشتين بدقة 4K، ويمكن تجهيزه بوحدات معالجة رسومات خارجية ومحركات تخزين، كما يمكن أن يعمل بصفته شاشة عند توصيله بالأجهزة الأخرى. ويتميز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بشاشة بقياس 27 بوصة بدقة QHD وبمعدل سطوع 350 شمعة في المتر المربع.

ويأتي الحاسوب المكتبي المخصص للأعمال مع مزايا Eyesafe 2.0 و Flicker Free المعتمدة من TÜV Rheinland، ويحتوي على تقنية Natural Low Blue Light المضمنة لتقليل إجهاد العين والتعب.

وزودت لينوفو جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بمنفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB Type-C وخمسة منافذ USB Type-A ومنفذ DisplayPort ومنفذ HDMI ومنفذ RJ45 Ethernet ومنفذ Thunderbolt 3 الاختياري الذي يتيح للمستخدمين مشاركة الشاشة بصفتها شاشة Thunderbolt عند توصيلها عبر كابل USB-C المرفق.

ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة محرك أقراص ثان من نوع M.2 SSD مع الحاسوب المحمول أو الحاسوب الشخصي بالمعدلات العالية السرعة لنقل البيانات.

ويستخدم الحاسوب الجديد الذكاء الاصطناعي والجيل التالي من ميزة اكتشاف الوجود البشري مع مستشعر الرادار وكاميرا RGB-IR لتحقيق الأمان والخصوصية، ويتيح الجهاز المتعدد الإمكانات تسجيل الدخول والخروج دون لمس، الذي يؤدي إلى تعتيم الشاشة تلقائيًا عندما يكون هناك شخص خلف المستخدم.

ويتضمن ThinkCentre M90a Pro Gen 4 شريحة الأمان المنفصلة TPM 2.0 لتوفير التشفير الآمن، ويأتي مزودًا بميزة ThinkShield لحماية البيانات والأصول، ويمكنه حظر أجهزة تخزين USB باستخدام حماية USB الذكية.

كما يحصل المستخدمون على مجموعة من مكبرات الصوت الستريو بقدرة 5 واطات، بالإضافة إلى كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل، مع الدعم الاختياري لميزة Windows Hello وميزة اكتشاف الوجود البشري.