لينكدإن تدعم تحويل النص إلى كلام

تعمل لينكدإن على تسهيل الوصول إلى منصتها من خلال دمج القارئ الغامر من مايكروسوفت. وقالت المنصة: “تكريمًا لشهر التوعية بعسر القراءة والشهر الوطني للتوعية بتوظيف ذوي الإعاقة، نقدم للمستخدمين أداة جديدة لاستيعاب المحتوى بطريقة تناسبهم بشكل أفضل من خلال تكامل القارئ الغامر من مايكروسوفت”.

وتعد هذه المزايا مفيدة بشكل خاص في الوقت الذي تتبنى فيه لينكدإن المحتوى الأطول. وتلبي المنصة من خلال هذا التحديث مجموعة متنوعة من تفضيلات القارئ واحتياجاته عبر إتاحة القدرة على قراءة المحتوى بصوت عالٍ، وترجمة المحتوى في الوقت الفعلي، وتغيير تفضيلات القراءة والنص.

وتعد ميزة إمكانية الوصول الجديدة هذه مفيدة بشكل خاص بين الأعضاء الذين يعانون من عسر القراءة، مما يسهل عليهم قراءة المقالات والمحتوى الطويل والاستمتاع به.

وتحتوي كل مقالة ورسالة إخبارية على أيقونة القارئ الغامر من أجل توفير الوصول إلى العديد من أدوات إمكانية الوصول، وتشمل المزايا:

تحويل النص إلى كلام: تسهل إمكانية قراءة المقالات بصوت عالٍ والتمييز بين الكلمات المكتوبة بالطريقة نفسها مع أنها تنطق بشكل مختلف على المتعلمين السمعيين وذوي الهمم استهلاك المحتوى، كما يمكن أيضًا أن يستمتع بها من يريد الاستماع إلى مقال أثناء قيامه بشيء آخر. يدعم القارئ الغامر أكثر من 60 لغة لتحويل النص إلى كلام.

عزل المحتوى: يساعد عزل النص الرئيسي للمقالة أو النشرة الإخبارية عن أي شيء آخر موجود عبر الشاشة في التركيز على القراءة. كما يدعم القارئ الغامر أيضًا التركيز على الخط، مما يساعد في التركيز على سطر واحد أو سطرين في المرة الواحدة.

تقسيم المقطع: يساعد تقسيم الكلمات المعقدة إلى أصوات أو أجزاء أصغر في فهم المصطلحات الجديدة ونطقها بسهولة.

الترجمات في الوقت الفعلي: تساعد الترجمات الفورية إلى اللغة المفضلة – مع دعم لأكثر من 100 لغة – في إزالة حواجز اللغة، كما أنها أداة مفيدة لأي شخص يتطلع إلى تعلم لغة جديدة.

ويعكس دمج القارئ الغامر في لينكدإن التزام المنصة المستمر لاستيعاب التفضيلات المتنوعة للمستخدمين واحتياجات إمكانية الوصول، كما يساعد في تعزيز رؤيتها لتحقيق المساواة في الوصول إلى المحتوى وإنشاء تجربة رقمية شاملة لجميع أعضائها بغض النظر عن أهدافهم أو أفكارهم أو قدراتهم.