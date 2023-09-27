لوجيتك جي تطلق سماعة الألعاب Pro X 2 LIGHTSPEED للاعبين المحترفين

أعلنت (لوجيتك جي) Logitech G – العلامة التجارية التابعة لشركة لوجيتك والمبتكرة والرائدة في تقنيات الألعاب وملحقاتها – إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة (Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED) للألعاب الإلكترونية.

وقد اختبرت الشركة سماعة (PRO X 2) الجديدة مع أشهر محترفي الألعاب الإلكترونية، وهي تتميز بمحرك الصوت (PRO-G GRAPHENE) الجديد والثوري، مما يجعلها أفضل منتجات الصوت للألعاب وسماعة رأس لا غنى عنها للاعبين الأكثر تميزًا وتنافسية.

وعلقت دانا ذبيان، مديرة التسويق في شركة (لوجيتك جي) في الشرق الأوسط على هذا الحدث قائلة: “تتمثل الفلسفة الأساسية لسلسلة لوجيتك جي برو في توفير معدات تلبي الاحتياجات الملحة للرياضيين المحترفين واللاعبين التنافسيين. فمع Pro X 2، حققنا مستوى رائد من الأداء من خلال إعادة تصميم محرك Pro-G الخاص بنا باستخدام تقنية صوت الجرافين. والناتج عنه محرك صلب بشكل لا يصدق وخفيف الوزن بشكل مستحيل تقريبًا. ويوفر هذا صوتًا عاليًا الدقة مما يمنح اللاعبين المحترفين الأداء الذي يحتاجون إليه للعب بأقصى إمكاناتهم”.

محرك الصوت Pro-G Graphene:

في الرياضات الإلكترونية، يُعد وضوح الصوت والاتصالات من العوامل الحاسمة التي تؤثر في الفوز، فعندما تكون قادرًا على سماع أدنى إشارة صوتية والتواصل مع زملائك في الفريق، يحدث ذلك فرقًا كبيرًا.

وقد صُمم محرك تشغيل الصوت (Pro-G Graphene) الجديد بدقة مع غشاء الجرافين بقياس 50 مم، لتقديم تجربة صوتية غامرة لم يسبق لها مثيل. ويوفر المحرك الجديد تحسينات في دقة استنساخ الصوت، ودقة في وقت الإشارة وتقليل التشوه، مما يسمح للاعبين بتحديد الأصوات بشكل أكثر وضوحًا، وتمييز موقع الأشياء بسرعة أكبر عندما تتحرك تلك الأشياء بالنسبة للاعب.

تحسينات كبيرة في سماعة (PRO X 2 LIGHTSPEED):

بالإضافة إلى محرك الصوت Pro-G Graphene، تأتي سماعة الألعاب Pro X 2 LIGHTSPEED مع تحسينات كبيرة تتضمن:

الاتصالات القوية: توفر تقنية LIGHTSPEED الآن شبكة لاسلكية احترافية مع ما يصل إلى 50 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة ونطاق اتصال لاسلكي قوي يصل إلى 30 مترًا

توفر تقنية LIGHTSPEED الآن شبكة لاسلكية احترافية مع ما يصل إلى 50 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة ونطاق اتصال لاسلكي قوي يصل إلى 30 مترًا تصميم حائز على الجوائز: صُممت هذه السماعة خصوصًا للاعبين المحترفين وبالتعاون معهم، بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم والحديد الصلب، وراحة فائقة مع مفاصل دوارة ومتينة وسدادات أذن قابلة للتبديل مصنوعة من الجلد والمخمل.

صُممت هذه السماعة خصوصًا للاعبين المحترفين وبالتعاون معهم، بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألمنيوم والحديد الصلب، وراحة فائقة مع مفاصل دوارة ومتينة وسدادات أذن قابلة للتبديل مصنوعة من الجلد والمخمل. اتصالات واضحة: تضم السماعة ميكروفون (كارديويد) cardioid بحجم 6 مم، على ذراع قابل للفصل، مع مرشحات برنامج بلو فويس (Blue VO!CE)، للحصول على اتصالات واضحة وثابتة.

تضم السماعة ميكروفون (كارديويد) cardioid بحجم 6 مم، على ذراع قابل للفصل، مع مرشحات برنامج بلو فويس (Blue VO!CE)، للحصول على اتصالات واضحة وثابتة. الصوت المحيطي DTS: يساعدكم الصوت المحيطي الدقيق على معرفة موقع خصومك بالضبط قبل أن يعثروا عليك، مع تجارب صوتية غامرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعاونت شركة (لوجيتك جي) من بداية عملية التصميم مع محترفي الرياضات الإلكترونية للحصول على التعليقات والآراء واتخاذ القرارات الرئيسية واختبار تحسين ميزات المنتجات وتصميمها. ومن خلال تنفيذ ملاحظاتهم في الأدوات والحلول الجديدة، أصبحت لوجيتك جي المعيار الفعلي والرائد في معدات ألعاب الرياضات الإلكترونية العالية الجودة.