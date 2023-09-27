كيف تستخدم غسّالة 2023 VIVACE من إل جي الذكاء الاصطناعي لحماية الملابس؟

تُعتبر الغسّالة جهازًا أساسيًا في كل منزل، وعلى مر السنين شهدنا تطور مثل هذه الأجهزة، سواءً كان ذلك من حيث الميزات أو القدرة أو التصميم. لكن، تأتي غسّالة VIVACE 2023 الجديدة كليًا من (إل جي) LG لتتربع على القمة، حيث تجمع بين القدرات الكبيرة والميزات الذكية والتصميم البسيط والأنيق.

لقد استخدمت شركة (إل جي) في هذا الإصدار الجديد من مجموعة غسالاتها العديد من التقنيات الجديدة وأبرزها الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة غسل الملابس وجعلها أكثر ذكاءً وراحة.

الذكاء الاصطناعي في غسّالة 2023 VIVACE:

استفادت شركة (إل جي) في غسّالة VIVACE 2023 الجديدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتضمين نهج أكثر ذكاءً في غسل الملابس. إذ يستخدم محرك (AI Direct Drive) المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات من تجربة الغسيل المتكررة ليُحسن من دورة الغسيل، ويعزز حماية القماش بنسبة 18%، ويحدث ذلك من خلال اكتشاف وزن الغسيل ونعومة القماش، ثم اختيار أكثر الحركات ملائمة له.

كما يُعد محرك الدفع المباشر العاكس أحد أبرز منتجات إل جي الناجحة، حيث تجاوز إنتاجه مؤخرًا أكثر من 100 مليون وحدة. وتلعب تقنية المحرك المتميزة دورًا رئيسيًا في الأداء القوي والموثوق للحلول الرائدة التي تقدمها العلامة التجارية.

مزايا جديدة لتعزيز نظافة الملابس:

تتضمن غسّالة 2023 VIVACE أيضًا العديد من المزايا التي تركز في تعزيز نظافة الملابس، مثل: تقنية LG ‏Steam، التي تقضي على ما يصل إلى 99.9% من مسببات الحساسية، بما يشمل: عث الغبار، لحماية مرتديها من الحساسية أو مشاكل الجهاز التنفسي. وتتميز الغسالة أيضًا بسعة كبيرة تبلغ 11 كج دون زيادة حجم الماكينة.

صممت (إل جي) غسّالة 2023 VIVACE لتناسب ديكورات أي منزل، مع تشطيبها المعدني وشاشتها الواضحة. كما تأتي مع باب من الزجاج المُقسّى ورافعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يدعم متانتها ويعزز قوتها على التنظيف.

تطبيق LG ThinQ وإمكانيات جديدة:

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق الغسالة الجديدة مع تطبيق LG ThinQ، مما يطلق العنان لقدرات المزايا الذكية ويسمح للمستخدمين بغسل الملابس أو تشغيل دورة إضافية من بُعد باستخدام الهاتف الذكي المتصل.

وبفضل إمكانيات ThinQ، يمكنك أيضًا توصيل غسالة 2023 VIVACE بالمساعد الصوتي أليكسا من أمازون أو (مساعد جوجل) Google Assistant، مما يسهل إدماجها ضمن منظومة المنزل الذكي الموجودة سابقًا.

يمكنك أيضًا اختيار إقران الغسّالة مع تقنية Twinwash Mini المتوافقة التي تعتبر ملائمة للغاية للغسيل اليومي والعناية الدقيقة. وتتوافق الوظيفة الإضافية بشكلٍ جميل مع التصميم البسيط لغسّالة LG 2023 VIVACE، مما يجعلها الإضافة المثالية لدعم تنفيذ المهام الحياتية اليومية، دون الإضرار بالتصميم الداخلي للمنزل.