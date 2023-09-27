كيفية تسجيل رسالة مرئية في تطبيق FaceTime في iOS 17

أضافت آبل مزية جديدة إلى تطبيق FaceTime في نظام التشغيل iOS 17 تسمح لك بتسجيل رسالة صوتية، أو رسالة مرئية وإرسالها إلى شخص معين إذا كنت تحاول الاتصال به ولكنه لم يستجيب.

وعند إجراء مكالمة صوتية في تطبيق FaceTime، يمكنك ترك بريد صوتي في حالة عدم الرد، أما إذا كنت تحاول إجراء مكالمة مرئية مع الشخص الآخر ولكنه لم يرد، فيمكنك تسجيل رسالة مرئية. وفيما يلي سنستعرض كيفية استخدام هذه المزية:

كيفية تسجيل رسالة مرئية أو صوتية في تطبيق FaceTime:

لاستخدام مزية تسجيل الرسائل في تطبيق FaceTime اتبع الخطوات التالية:

1- حدّث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 17:

قبل البدء باستخدام هذه المزية، يجب تثبيت آخر تحديث لنظام التشغيل في هاتف آيفون باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings ، ثم اختر (عام) General ، ثم انقر فوق (تحديثات البرامج) Software Updates. انقر فوق زر (التثبيت) Install أو (التحديث) Update واتبع خطوات تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته. تأكد من أن الشخص الذي ترغب في الاتصال به قد حدّث نظام التشغيل في هاتفه أيضًا.

2- ابدأ بإجراء مكالمة صوتية:

افتح تطبيق FaceTime في هاتفك، ثم انقر فوق زر New FaceTime. ابدأ بكتابة الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد الاتصال به وحدده من الاقتراحات. انقر فوق أيقونة الهاتف لإجراء مكالمة صوتية، ثم اختر خيار FaceTime Audio إذا ظهر.

3- سجّل رسالة صوتية:

بعد مرور وقت كافٍ دون الرد على المكالمة، سيظهر تنبيه يدل على أن مكالمتك قد أرسلت إلى البريد الصوتي وأن الشخص الذي تحاول الوصول إليه غير متاح. وسيصدر صوت نغمة للبدء بتسجيل رسالتك الصوتية التي تود إرسالها إلى الشخص الذي لم يرد على مكالمتك. وبعد الانتهاء من تسجيل رسالتك، انقر فوق زر (X) للإغلاق.

سيتلقى الشخص الآخر إشعارًا في هاتفه بوصول رسالة صوتية في البريد الصوتي في تطبيق FaceTime. وعند فتح تطبيق FaceTime سيظهر إشعار بوجود بريد صوتي، وعند النقر فوقه يمكنه رؤية نسخة مكتوبة من الرسالة الصوتية التي أرسلتها مع إمكانية تشغيل النسخة المسموعة.

4- إعداد خيار عرض البريد الصوتي المباشر:

يمكنك تعيين خيار لعرض النسخ المباشر للبريد الصوتي أثناء تسجيله من الشخص المتصل. ويمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة لفحص مكالمات معينة قبل أن تقرر إذا كان يجب الرد عليها أم لا وذلك بناءً على محتوى البريد الصوتي المباشر.

ولتفعيل ذلك في هاتفك، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (الهاتف) Phone، وانقر فوق (البريد الصوتي المباشر) Live Voicemail، ثم فعّل خيار (Live Voicemail).

5- عرض البريد الصوتي المباشر:

لنفترض أن مكالمة صوتية في تطبيق FaceTime قد وصلتك وأنت متردد في الرد عليها. انقر فوق أيقونة الهاتف الصغيرة في الجهة العلوية من الشاشة، وسيظهر خيار (النسخ المباشر للبريد الصوتي) live transcription لعرض محتوى الرسالة أثناء تسجيلها. من هناك، يمكنك الرد على المكالمة أو إنهاء المكالمة.

6- تسجيل رسالة مرئية:

يمكنك تسجيل رسالة مرئية بدلًا من رسالة صوتية عند إجراء مكالمة مرئية عبر فيس تايم دون أن تتلقى رد من الطرف الآخر، وذلك باتباع الخطوات التالية: