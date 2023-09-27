كل ما تحتاج إلى معرفته عن منفذ USB-C في هواتف آيفون 15

تأتي جميع هواتف آيفون 15 الجديدة من آبل مع منفذ (USB-C)، الذي يسمح لك بالشحن والاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما يشمل: أجهزة آيباد، وماك، وسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)، وأجهزة التخزين الخارجية والشاشات، إذ إنه متوافق تمامًا مع كافة الملحقات والكابلات دون أي قيود من شركة آبل.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتيح هذا المنفذ لهواتف آيفون 15 الاتصال سلكيًا بشبكة الإنترنت باستخدام محول (USB إلى إيثرنت)، مما يوفر سرعات تنزيل أسرع من شبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

ولكن قدرات منفذ (USB-C) تختلف بين طرز آيفون 15 الأربعة؛ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ذلك:

أولًا؛ لماذا استبدلت آبل منفذ Lightning أخيرًا؟

تحوّل هواتف آيفون 15 إلى استخدام منفذ USB-C لم يأتِ كرغبة من آبل لتحسين تجربة المستخدمين، وإنما جاء امتثالًا منها لقرار الاتحاد الأوروبي بضرورة توحيد مخرج الشحن في الأجهزة الإلكترونية في الدول الأوروبية، في محاولة لتخفيض حجم النفايات الإلكترونية الناتجة عن اختلاف مخارج الشحن ونقل البيانات، ولكن في النهاية جاء القرار في مصلحة مستخدمي هواتف آيفون.

يحصل مستخدمو هواتف آيفون 15 داخل علبة الهاتف الجديد على كابل USB-C، الذي يتيح لهم شحن الهاتف ونقل البيانات بسهولة بين الأجهزة المختلفة، ولكن ينبغي عليهم شراء شاحن USB من آبل أو من أي علامة تجارية أخرى، لأنه غير متوفر داخل العلبة.

ثانيًا؛ ما مزايا منفذ USB-C؟

في عام 2014؛ اعتمد (USB Implementers Forum) – وهو تجمع ضخم من كبرى شركات التقنية يضم أكثر من 700 شركة – منفذ USB من النوع C، الذي يُعرف باسم (USB-C)، والذي يتميز بالتماثل من الجهتين، مما يسهل عملية تركيبه مقارنة بكافة الأجيال السابقة.

لذلك يُعد التصميم من أهم مزايا (USB-C)، لأنه عند مقارنته مع الإصدارات السابقة مثل: Micro USB، وUSB Type B، وUSB Type A، ستجده الأسهل في الاستخدام، لأن توصيل السلك في المنفذ لا يتطلب استدارة معينة للوصلة.

كما يتميز منفذ (USB-C) بالسرعات العالية في الشحن ونقل البيانات، إذ يمكنه نقل الصوت والصورة بسرعة وبدقة عالية، وقد دفع ذلك شركات تصنيع الهواتف إلى اعتماده في هواتفها نظرًا إلى أنه كان متفوقًا في جميع النواحي تقريبًا مقارنة مع الإصدار السابق.

يشير USB-C إلى الموصل الفعلي، ولكن تستخدم الموصلات مجموعة متنوعة من بروتوكولات نقل البيانات – وهي مجموعات من القواعد لتنسيق البيانات ومعالجتها – مثل: بروتوكولات USB 2.0، وUSB 3.0، وUSB 3.1، و USB4.

يوفر USB4 هو أحدث جيل من بروتوكول USB، معدل نقل بيانات يصل إلى 40 جيجابت في الثانية، اعتمادًا على تصنيف الكابل، كما يدعم الشحن بقوة 100 واط، أي ضعف السرعة القصوى لبروتوكول USB 3.2.

ثالثًا؛ كيف تستفيد هواتف آيفون 15 من منفذ USB-C؟

1- الشحن ونقل البيانات:

ميزت آبل هاتفي iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max ببروتوكول نقل البيانات الأعلى على الرغم من أنها غيرت المنفذ في جميع طرز آيفون الجديدة، إذ يدعم الهاتفان بروتوكول (USB 3.2 Gen 2)، الذي يتيح نقل البيانات بمعدل 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.

في حين يدعم هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus – وهما الإصداران الأساسيان – بروتوكول USB 2.0 الذي يدعم نقل البيانات بسرعة تصل إلى 480 ميجابت في الثانية فقط.

ولكن كي يستمتع مستخدمو طرز البرو من هواتف آيفون 15 بالسرعة العالية لنقل البيانات، ينبغي عليهم شراء كابل منفصل يدعم بروتوكول USB 3.0 – وهذا الكابل متوفر في موقع آبل ويبدأ سعره من 19دولارًا – إذ إن الكابل الموجود داخل علبة الهواتف يدعم بروتوكول USB 2.0.

وبالنسبة للشحن لا تزال جميع طرز آيفون 15 تشحن بقدرة 20 واط، وهذا يعني أن مستخدمي الطرز الأساسية من هواتف آيفون 15 لن يلاحظوا أي فرق بين منفذ USB-C، ومنفذ Lightning، إذ ما يقدمه المنفذان متطابق تقريبًا، باستثناء سهولة الاتصال بالأجهزة الأخرى.

وكي يستمتع مستخدمو طرز “البرو” من هواتف آيفون 15 بسرعة الشحن 20 واط، ينبغي عليهم أيضًا شراء شاحن USB-C منفصل، كالذي يتوفر مع أجهزة حواسيب ماك الشخصية، والذي يبلغ سعره 19 دولارًا في موقع آبل.

2- شحن الأجهزة الأخرى من هواتف iPhone 15:

يمكنك استخدام هاتف آيفون 15 الجديد لشحن سماعات (AirPods)، أو Apple Watch أو أي جهاز صغير آخر يدعم USB Power Delivery بسرعة تصل إلى 4.5 واط، وحتى هواتف أندرويد.

إذا كان الجهاز الآخر الذي تريد شحنه مزود بمنفذ USB-C مثل هاتف آيفون 15 آخر ، أو هاتف أندرويد يمكنك شحنه باستخدام كابل USB-C.

إذا كان الجهاز يحتوي على منفذ (Lightning)، يمكنك شحنه باستخدام (كابل USB-C إلى Lightning) من آبل.

يمكنك شحن ساعة Apple Watch عن طريق استخدام كابل (شحن مغناطيسي إلى USB-C) الذي تقدمه آبل.

3- الاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة:

أكدت آبل عبر موقعها الرسمي أن منفذ (USB-C) في هواتف آيفون يسهل الاتصال بمجموعة متنوعة من الأجهزة المتوافقة مع معيار USB-C أيضًا، مثل:

السيارات المتوافقة مع كاربلاي.

أجهزة التخزين الخارجية.

أجهزة العرض والشاشات الخارجية.

الميكروفونات.

حزم البطارية الخارجية.

محولات USB إلى إيثرنت.

4- دعم الاتصال السلكي بالإنترنت:

كما ذكرنا في النقطة السابقة، أكدت آبل أنه من الممكن استخدام محول (USB إلى إيثرنت) مع هواتف آيفون 15 الجديدة،مما يتيح توصيل هواتف آيفون مباشرةً بكابل الإنترنت دون الحاجة إلى جهاز توجيه (راوتر) أو توفّر شبكة إنترنت لاسلكية، والحصول سرعات تنزيل أسرع.

وعند توصيل هاتف آيفون بكابل إيثرنت للإنترنت السلكي، يظهر خيار (إيثرنت) Ethernet في الإعدادات تلقائيًا، ويتيح معلومات مرتبطة بعنوان الجهاز (IP) مع خيارات مختلفة للضبط والتشغيل.

وقد أكد بعض المستخدمين نجاح تجربة الاتصال السلكي بالإنترنت عبر هواتف آيفون 15، إذ وصلت سرعة الاتصال إلى مستويات قياسية مقارنةً بالاتصال اللاسلكي عبر شبكات واي فاي، وذلك وفقًا لموقع MacRumors.