تسلا تستخدم تقنية ثورية في صناعة السيارات بمصنعها في شنغهاي

ذكرت وسيلة الإعلام الحكومية الصينية (شنغهاي سيكيوريتيز) Shanghai Securities اليوم الأربعاء أن مصنع شركة تسلا في شنغهاي أصبح ينتج سيارات من طراز (موديل واي) Model Y بطرق للتصنيع تُخفِّض التكاليف كثيرًا.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، كُشف عن سيارة تسلا (موديل 3) Model 3 الجديدة في شنغهاي، التي تُنتج في مصنع شنغهاي الضخم، وبفضل التحسن في كفاءة الإنتاج، فإن السعر المبدئي البالغ 259,900 يوان يُعدّ أقل بكثير من سعر نماذج مماثلة من شركات، مثل: مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وأودي.

وقال التقرير، نقلًا عن الأشخاص المعنيين المقربين من تسلا، إن شركة صناعة السيارات الأمريكية تعمل على تسريع الابتكار وترقية تقنية الصب المتكامل إلى الإصدار 2.0، حيث تُصب المكونات المعقدة الموجودة أسفل هيكل السيارات الكهربائية جميعها تقريبًا في شكل كامل.

وأفادت (شنغهاي سيكيوريتيز) حديثًا بأن تقنية الصب المتكامل، بوصفها ابتكارًا مهمًا لمصنع تسلا في شنغهاي، تقود جولة جديدة من تغييرات الإنتاج في صناعة السيارات الكهربائية.

فمن المعدات الأولية إلى المركبات النهائية، تعمل العديد من الشركات الصينية في الوقت الحاضر على استغلال هذه التقنية، التي من المتوقع أن تعمل على تحسين صناعة السيارات الصينية من حيث تقليل وزن الجسم وتكاليف الإنتاج.

وبدأ اتجاه «الصب المتكامل» الذي أطلقته شركة تسلا التأثير في صناعة السيارات في الصين. وفيما يتعلق بشركات السيارات، فقد بدأت الشركات الصينية أخذ زمام المبادرة للانضمام إلى «ثورة تقنية الإنتاج» هذه.

وتستخدم (جيكريبتون أوتوموبيل) Jikrypton Automobile، وهي شركة تابعة لشركة (جيلي أوتوموبيل) Geely Automobile، تقنية الصب المتكامل لجسم مركبة الطاقة الجديدة الذكية (جيكريبتون 009) Jikrypton 009.

وقال موظفو البحث والتطوير في (جيكريبتون) إنه بعد استخدام التقنية الجديدة، فقد ألغت السيارة الجديدة ما يقرب من 800 نقطة لحام، وخفضت عدد الأجزاء بأكثر من 80، كما خفضت الوزن بنسبة 16 في المئة.

وفي حين أن السيارة الجديدة تصبح أخف وزنًا، فإنها أيضًا تقضي على معدل الفشل المحتمل عند لحام الأجزاء المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن حيث السلامة، فقد حُسِّنت التقنية صلابة السيارة بأكملها بدرجة كبيرة مع تقليل التشوه بنسبة 16 في المئة عند مواجهة الاصطدام، في حين زادت صلابة الانحناء بنسبة 11 في المئة، وزادت الصلابة الالتوائية بنسبة 9.5 في المئة.