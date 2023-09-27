بعد إتاحة القنوات ... واتساب تختبر ميزة للإزالة التلقائية لوسائطها

أفاد موقع WABetaInfo يوم الثلاثاء بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تعمل على اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز تحكم المستخدمين في الوسائط التي يتلقونها في القنوات.

وبعد الميزة الجديدة الخاصة بالرد على تحديثات القنوات، التي رصدها موقع WABetaInfo قبل أيام في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.20.6 من تطبيق واتساب، عثر الموقع على أن الخدمة تختبر ميزة أخرى تتيح للمستخدمين حذف الوسائط تلقائيًا.

ورصد الموقع الميزة في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.20.11 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد المتوفر في متجر (جوجل بلاي)، ونشر لقطة شاشة توضح أنه سيكون هناك قسم جديد يسمى (إعدادات القناة) Channel Settings حيث يمكن للمستخدمين اختيار الوقت الذي تُزال فيه الصور ومقاطع الفيديو المُشاركة داخل القنوات تلقائيًا من الجهاز.

وفي الوقت الحالي، لا تحذف واتساب وسائط القناة على الفور من جهاز المستخدم لأن الخيار الافتراضي هو (أبدًا) Never، وقد يتسبب ذلك في أن تجتمع كمية كبيرة من وسائط القنوات في أجهزة المستخدمين بمرور الوقت عن غير قصد، مما قد يؤدي إلى مشكلات في التخزين.

ومن الجدير بالذكر أن لقطة الشاشة التي نشرها WABetaInfo تُظهر أيضًا شريط تطبيقات علويًا أبيض داخل قسم إعدادات القناة، كان قد رُصد في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.18.18، وهذا يؤكد أيضًا، وفقًا للموقع أن شريط التطبيقات العلوي الأبيض سيكون متاحًا في أي قسم من التطبيق.

ويُعتقد أن واتساب تسعى من خلال هذه الميزة إلى منح المستخدمين سيطرة كبرى على مدة بقاء هذه الوسائط في أجهزتهم، مما يعزز تجربة واتساب الشاملة الخاصة بهم.

وهذا يعني أن المستخدمين لم يعودوا بحاجة إلى إدارة وسائط قنواتهم يدويًا لتحرير مساحة التخزين على أجهزتهم، ذلك أنه سيكون هناك خيار تلقائي في التحديث المستقبلي.

ونبه WABetaInfo إلى أن الوسائط المحذوفة سوف تُنزَّل مرة أخرى بعد أن يفتح المستخدم القناة مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذا إعداد فردي، ذلك أنه يسمح للمستخدمين بتعطيله لقناة واحدة مع إبقائه نشطًا لقناة أخرى.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.