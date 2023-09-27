إكس تعاين تنبيهات حظر الظل المنتظرة منذ فترة طويلة

تقترب منصة إكس من إصدار التنبيهات الموعودة منذ فترة طويلة التي توضح للمستخدمين إذا كانت حساباتهم خاضعة لحظر الظل أم لا، حيث عرضت المصممة أندريا كونواي معاينة للميزة القادمة التي وعد بها إيلون موسك في العام الماضي للمرة الأولى.

ونشرت كونواي نموذجين بالحجم الطبيعي لتنبيه في علامة تبويب الإشعارات، بالإضافة إلى صفحة معلومات تشرح سبب تقييد إكس رؤية بعض الحسابات.

ويقول التنبيه: “وجدنا أن حسابك من المحتمل أن يحتوي على وسائط حساسة، مثل الرسوم أو العنف أو العري أو السلوك الجنسي أو رموز الكراهية أو أي محتوى حساس آخر”.

ويضيف التنبيه: “قد نغلف منشوراتك بتحذير حتى يتمكن الأشخاص الذين لا يريدون رؤية المحتوى الحساس من تجنبه. قد نقيد أيضًا الوصول إلى حسابك ومحتواه، مثل استبعاده من الجداول الزمنية “For You” و”Following”، والإشعارات الموصى بها، والاتجاهات، ونتائج البحث”.

ويوجد أسفل الرسالة زر استئناف، بحيث يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من إكس إعادة النظر في قرارها الأولي. وقال كونواي أيضًا: “من المحتمل أن يتمكن المستخدمون من عرض حالة حساباتهم خارج علامة تبويب إشعارات التطبيق”، دون أن توضح كيفية ذلك.

وأضافت أن المنصة لم تنتهي بعد من الصياغة وواجهة المستخدم. وقدمت الشركة سابقًا ميزة تصنيف للتغريدات الفردية التي كانت محدودة الرؤية لانتهاكها قواعد الشركة. وتمثل التنبيهات الجديدة تطورًا حيث تصبح القيود مرئية على مستوى الحساب، وليس لتغريدات محددة فقط.

وتتطرق هذه الميزة إلى المشكلة الطويلة الأمد بالنسبة للمنصة، حيث قيدت الشركة منذ سنوات مدى وصول الحسابات التي تنتهك قواعدها، وكانت هذه الممارسة تُعرف باسم “تصفية الرؤية” في ظل الإدارة السابقة للمنصة. ولم تشارك الشركة علنًا تفاصيل حول هذه الممارسة، أو الحسابات التي قيدتها، مما غذى نظريات المؤامرة حول حظر الظل.

وعادت هذه القضية إلى دائرة الضوء في العام الماضي مرة أخرى بعد أن سلم ماسك رسائل البريد الإلكتروني الداخلية وسجلات الشركة الأخرى إلى الصحفيين المستقلين، الذين نشروا سجلات لمديرين تنفيذيين في تويتر يناقشون “تصفية الرؤية”.

ووعد ماسك لاحقًا بأن التحديث المستقبلي سيُظهر حالة حسابك الحقيقية، حتى تعرف بوضوح إذا كنت محظورًا، والسبب وكيفية الاستئناف.

وتختلف تصفية الرؤية عن حظر الظل، حيث يشير حظر الظل إلى تعمد جعل محتوى شخص ما غير قابل للاكتشاف للجميع باستثناء الشخص الذي نشره، دون علم صاحب الحساب. في حين تخفي تصفية الرؤية التغريدات من البحث والتوصيات والأماكن الأخرى، دون أن تجعلها غير مرئية تمامًا.