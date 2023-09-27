آبل تطلق رسميًا نظام macOS Sonoma لحواسيب ماك .. عاجل

أطلقت آبل رسميًا نظام macOS 14 Sonoma الأحدث لأجهزة الحاسوب الخاصة بها بنظام ماك.

وكانت آبل قد أتاحت النظام الجديد كإصدار تجريبي خلال الشهور الماضية قبل الإطلاق الرسمي.

ويمكن تنزيل التحديث الجديد على أجهزة ماك المؤهلة، وتشمل إصدارات عام 2019 فما أحدث من iMac وماك برو، وجهاز iMac برو، وإصدارات 2018 فما أحدث من ماك ميني وماك بوك برو وماك بوك آير، وجهاز ماك ستوديو.

ويمكن للمستخدمين الترقية إلى نظام macOS Sonoma‌ الجديد من قسم تحديث البرنامج في إعدادات النظام.

ويحتوي نظام التشغيل الجديد macOS Sonoma الجديد على عدد كبير من المزايا والتحسينات الجديدة، ومنها الويدجت التفاعلية على سطح المكتب التي يمكن من خلالها تنفيذ بعض المهام البسيطة، وشاشات توقف جديدة تعرض مقاطع فيديو بالحركة البطيئة لمواقع متعددة من مختلف أنحاء العالم.

وحسّنت آبل مكالمات الفيديو في النظام بإضافة مزايا مثل Presenter Overlay التي تتيح للمستخدم عرض نفسه أمام المحتوى الذي يشاركه، وميزة “ردود الفعل Reactions” التي تسمح للمستخدمين بمشاركة ردود أفعالهم في أثناء المكالمة، وغيرها.

وحظي متصفح سفاري في أجهزة ماك مع نظام macOS Sonoma بالعديد من التحسينات للحماية من التتبع في أثناء التصفح بشكل أكبر، وتنظيم التصفح أكثر من خلال ميزة “الملفات الشخصية Profiles”، والسماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ويب تشبه التطبيقات التقليدية، وغيرها.

ويضم النظام الجديد مزايا أخرى، مثل وضع الألعاب وتحسين الرسائل والتعاطي مع ملفات PDF، فضلًا عن الكثير من الإصلاحات الأمنية.