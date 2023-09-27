آبل تطلق تحديثًا لحل مشكلة نقل البيانات بين هواتف آيفون .. عاجل
أجهزة محمولة

آبل تطلق تحديثًا لحل مشكلة نقل البيانات بين هواتف آيفون .. عاجل

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أطلقت آبل تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون، وهو تحديث iOS 17.0.2 الذي يأتي بعد مرور خمسة أيام فقط على إطلاق تحديث iOS 17.0.1.

ويأتي التحديث الجديد من أجل حل مشكلة نقل البيانات بين هواتف آيفون، وتحديدًا عند شراء هواتف آيفون ومحاولة نقل البيانات من الإصدارات القديمة إلى الإصدارات الأحدث.

وكان مالكو هواتف آيفون 15 قد اشتكوا من وجود مشكلة تمنع نقل البيانات مباشرةً من هواتف آيفون الأخرى عند إعداد هواتف آيفون 15 أول مرة.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 17.0.2 أولاً لهواتف آيفون 15 قبل أن تتيحه حاليًا لكافة مستخدمي آيفون الذين حدثوا أجهزتهم حديثًا إلى نظام iOS 17.

وينُصح كافة المستخدمين بضرورة تحميل التحديث الأخير قبل الشروع في خطوة نقل البيانات إلى هواتف آيفون 15 الجديدة.

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ولتنبيه المستخدمين لذلك أضافت آبل تنبيهًا لتشجيع المستخدمين على تحميل التحديث عند إعداد هواتف آيفون الجديدة.

ويعتبر ذلك التحديث هو التحديث الفرعي الثاني لنظام iOS 17، بعد التحديث الأول iOS 17.0.1 الذي يركز على سد بعض الثغرات الأمنية الخطِرة في النظام.

وفي الوقت نفسه، أطلقت آبل تحديث iPadOS 17.0.2 لأجهزة آيباد لحل مشكلة مماثلة في أجهزة آيباد عند نقل البيانات بينها، وفقًا لما ذكرته آبل.

ويمكن تحميل التحديثات الجديدة على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

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