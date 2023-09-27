آبل تضيف تحسينات لكاميرا شاشة Studio Display

أصدرت شركة آبل نظام التشغيل macOS Sonoma، وإلى جانب الإصدار 14.0 الجديد من نظام التشغيل، هناك تحديث لشاشة Studio Display المستقلة الذي يعالج بعض المشكلات التي تواجهها مع كاميرا الويب.

ومثلت كاميرا Studio Display نقطة خلاف منذ ظهور الشاشة المستقلة في العام الماضي للمرة الأولى. وعالجت الشركة نوعًا ما مشكلات جودة الصورة في التحديثات السابقة، مع أن المستخدمين لا يزالون يشكون من الميل العالي نسبيًا للكاميرا الذي قد يشتت الانتباه أثناء مكالمات الفيديو.

وتوفر كاميرا Studio Display الآن تحكمًا يدويًا في التأطير والتكبير والتصغير، الذي يمكنك ضبطه عن طريق تحريك الصورة للخلف وللأمام أو للداخل والخارج داخل نافذة معاينة الفيديو، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مظهرهم.

وقالت آبل في ملاحظات التحديث: “يضيف التحديث البرمجي رقم 17 لشاشة Studio Display دعمًا للتكبيروالتصغير والتوسيع والتأطير اليدوي إلى الكاميرا المدمجة مع تحسينات طفيفة في الاستقرار”.

وتتيح لك عناصر التحكم الجديدة الآن تكبير الصورة وتحريكها للمساعدة في وضع نفسك في الإطار بالطريقة التي تريدها، ويمكنك العودة إلى الإعدادات الافتراضية عن طريق الضغط على زر إعادة التوسيط.

ومن المفترض أن يساعد هذا الأشخاص الذين يستخدمون كاميرا الويب في الوضع اليدوي، مع أنها تعمل أيضًا مع Center Stage لتأطيرك تلقائيًا في الصورة.

وجلبت آبل من خلال macOS Sonoma عناصر التحكم نفسها إلى ميزة الكاميرا Continuity Camera التي تتيح لك استخدام آيفون لإجراء محادثات الفيديو عبر ماك.

وقد يكون هذا خيارًا أفضل للعديد من مالكي Studio Display، لأن كاميرا الويب لا تزال غير مفيدة مع كل هذه الإصلاحات، ولن يجعل هذا التحديث الكاميرا المدمجة الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل في Studio Display تعمل بصفتها كاميرا ويب فضلى بشكل ملحوظ.

ولا تزال المشكلات المتعلقة بجودة الصورة والأداء في الإضاءة المنخفضة موجودة. ومع ذلك، فإن القدرة على ضبط الإطار يدويًا دون الحاجة إلى برنامج آبل قد يكون مفيدًا.