DJI تعلن الطائرة المسيرة الجديدة Mini 4 Pro .. عاجل

أعلنت شركة DJI خليفتها لسلسلة الطائرات المسيرة الصغيرة ذات الشعبية الكبيرة DJI Mini 4 Pro، التي تعد الطائرة المسيرة المتطورة من الشركة وتزن أقل بقليل من 249 جرامًا.

وتوفر الطائرة إمكانية نقل الفيديو بدقة FHD على مدى 20 كم وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع عمر طويل للبطارية.

وزودت الشركة كاميرا Mini 4 Pro بمستشعر CMOS بقياس 1/1.3 بوصة مع Dual Native ISO Fusion وفتحة عدسة بقياس f/1.7، الأمر الذي يوفر نطاقًا ديناميكيًا عاليًا والمزيد من المعلومات في كل من الإضاءة والظلال.

وتتيح الكاميرا خيار التقاط الصور الثابتة بدقة 12 ميجابكسل أو بدقة 48 ميجابكسل. ويعمل مستشعر العوائق المتعدد الاتجاهات على إبقاء DJI Mini 4 Pro آمنة في أي بيئة.

وتحتوي الطائرة على أربعة مستشعرات للرؤية الواسعة الزاوية بالإضافة إلى مستشعرات للرؤية السفلية لاكتشاف العوائق من كل زاوية. وتعد أنظمة مساعدة الطيار المتقدمة ميزة أمان إضافية تتيح الكبح التلقائي والتجاوز أثناء الرحلة.

وتمثل دقة الكاميرا ترقية ملحوظة مقارنةً بدقة كاميرا طائرة DJI Mini 3، بالإضافة إلى إمكانية التقاط أكثر من 1.07 مليار لون. وتتميز هذه الطائرة المسيرة أيضًا بوضع HDR بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الذي يمنحك نطاقًا ديناميكيًا كبيرًا.

كما تدعم الكاميرا تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K بمعدل 100 إطارًا في الثانية. وأضافت الشركة الوضع الليلي مع خوارزمية محسنة لتقليل الضوضاء وإنشاء صور واضحة، بالإضافة إلى لقطات الفيديو.

وتقدم MasterShots قوالب حركة الكاميرا الديناميكية المصممة خصوصًا للصور الشخصية والمقربة واللقطات الطويلة المدى التي تضمن تنفيذ الحركة المناسبة للطائرة المسيرة في كل مرة. وتوفر Quickshots حركات ذكية، مثل اللقطات الدائرية والحلزونية والصاروخية، واللقطات المرتدة.

وتقدم البطارية المضمنة في Mini 4 Pro نصف ساعة من زمن الطيران، أو ما يقرب من 40 دقيقة مع Intelligent Flight Battery Plus.

كما أنها تستخدم مركز الشحن الثنائي الاتجاه نفسه المستخدم في Mini 3، الذي يشحن جهاز التحكم عن بُعد وثلاث بطاريات في الوقت نفسه. ويمكن استخدامه أيضًا لشحن الأجهزة الأخرى، مثل وحدات التحكم عن بُعد والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.