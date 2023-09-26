هل تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة؟ إذا كنت تود أن تكافئ نفسك بواحدة، فينبغي الأخذ بعين الاعتبار بعض المزايا الرئيسية التي ستجعل من الساعة محط اهتمامك. لا يمكن غض البصر عن تصميم الساعة، فهي في النهاية ستكون جزءًا لا يتجزأ من مظهرك العام.

كما لا تنسى أهمية البطارية وسرعة الشحن التي تشكل عاملًا فارقًا في اختيار الساعة الذكية، وعلاوة على ذلك مزايا تتبّع الصحة واللياقة والعلامات الحيوية التي ستساعدك في التحكم بشكل أفضل بحياتك وصحتك.

تقدم هواوي كل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية؛ وهي ساعة (HUAWEI WATCH GT 4)، التي تُعد إضافة مميزة لأسلوب الموضة الخاص بك، وبها يمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضًا عن أنها مساعدك الذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير من الإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلا تنظر إلى أبعد من (HUAWEI WATCH GT 4).

إليك 5 أسباب تجعل ساعة HUAWEI WATCH GT 4 الساعة الأفضل في عام 2023:

1- تصميم غير مسبوق وتخصيص بلا حدود:

تمثّل ساعة (HUAWEI WATCH GT 4) فلسفة تصميم هواوي التي تتبنى رؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطّور، إذ تخطف الساعة الجديدة الأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها إمكانيات لا حدود لها لتتفرد بأسلوبك.

تأتي HUAWEI WATCH GT 4 بمقاسين هما: 41 و46 ملم، ويتميز الإصدار بمقاس 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن مستدير بشكل مثالي، مما يمنحها مظهرًا مميزًا وأنيقًا. وهو إضافة فخمة لتطويع التصميم التقليدي للساعات الفاخرة لتتماشى مع التقنيات المتطورة. وهذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا النوع من التصاميم في ساعة ذكية.

أما الإصدار بمقاس 41 ملم؛ يأتي بتصميم دائري شبيه بالقلادة، يضيف لمسة عصرية للساعة، كما أنه مصمم بحجم متوازن، بدءًا من الأوتاد الجميلة التي تُكمل مظهر التاج، وحتى الحافة الخارجية المعدنية التي تضيف لمسة حادة وواضحة للشكل العام.

الجماليات الهندسية لساعة #HUAWEIWATCHGT4 مذهلة بكل بساطة! استمتع بأناقة لم يسبق لها مثيل مع تفاصيل خلابة مصممة لتحقق على مظهر جريء مبهر. سجل الآن لساعة HUAWEI WATCH GT 4 واحصل على قسيمة خصم و هدايا مجانية. .https://t.co/AVUABSFfbL pic.twitter.com/MksjhzUXhM — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) September 23, 2023

تأتي الساعة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتي الإصدار مقاس 46 ملم بأربعة ألوان هي: الأسود، والبني، والأخضر، والرمادي، ويأتي الإصدار مقاس 41 ملم بأربعة ألوان مختلفة ، وهي: الأسود، والأبيض، والذهبي الفاتح، والفضي.

2- عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا:

تتميز ساعة WATCH GT 4 بعمر البطارية الاستثنائي، إذ توفر لك استخدام يصل إلى 14 يومًا في الإصدار مقاس 46 ملم، وما يصل إلى 7 أيام في مقاس 41 ملم. يضمن عمر البطارية الطويل هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بقدرات الشحن العكسي.

3- إدارة متطورة للصحة:

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 4 مزودة بتقنية (+TruSeen 5.5) لتتبع معدل ضربات القلب، التي طورتها الشركة حديثًا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية. عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تضمن تقنية (+TruSeen 5.5) دقة أعلى في قراءات معدل ضربات القلب حتى في المواقف الأكثر صعوبة.

تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، التي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم، والتي بدورها قد تؤثر في جودة نومك ليلًا وتؤرقك بالاستيقاظ المتكرر، مما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير في ذاكرتك. وبفضل تقنيتيّ (+TruSeen 5.5) و (TruSleep3.0)، يمكن للساعة اكتشاف أي انقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الليل. عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدى جودة نومك في تطبيق HUAWEI Health App. ومن ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين جودة نومك.

4- مدّرب ذكي لتمارينك:

تقدم WATCH GT 4 مزية مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، التي من شأنها أن تساعدك في التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج إلى حرقها، وتمنحك خططًا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية. كما تتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على الطريق الصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك.

إذا كنت من محبّي لعبة (البادل) Padel، فساعة HUAWEI WATCH GT 4 تدعم رياضة البادل ضمن برامجها الرياضية. بالإضافة إلى البادل، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وأنواع التمرين مثل المشي الداخلي والخارجي والجري وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يمكن لحل GNSS الذكي الجديد تمامًا على ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم تتبع التدريبات بدقة أكبر.

5- الاتصال السلس بالبلوتوث والرد السريع على الرسائل:

تتميز ساعة WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة، تعمل على تحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتف الذكي المقترن. هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائل دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

تقترن HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية؛ سواء كانت تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالمزايا المبتكرة وتصميم الساعة الفاخر بغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.