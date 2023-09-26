يوتيوب تقرر إنهاء أفضل خدمة للمشاهدة بدون إعلانات

قررت منصة يوتيوب إنهاء (بريميوم لايت) Premium Lite، وهي خطة اشتراك منخفضة التكلفة لمشاهدة الفيديو بدون إعلانات في بلدان محددة، وذلك بعد عامين من بدء تجربتها.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، أعلنت يوتيوب أنها لن تقدم اشتراك (بريميوم لايت) اعتبارًا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبسعر 6.99 يورو شهريًا، أُطلقت خطة (بريميوم لايت) أول مرة في دول أوروبية مختارة في عام 2021، ومن ذلك: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والسويد.

وتوفر هذه الخدمة مشاهدة خالية من الإعلانات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات يوتيوب، ولكنها لا تأتي مع ميزات بريميوم الأخرى، مثل: التنزيلات للمشاهدة بدون اتصال بالإنترنت، أو التشغيل في الخلفية، أو أي من مزايا خدمة (يوتيوب ميوزيك).

ولكن قريبًا، سيُترك لمشتركي (بريميوم لايت) الحاليين خياران: إما العودة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو مع الإعلانات، أو الاشتراك في (يوتيوب بريميوم) الأعلى سعرًا.

وفي رسالة البريد الإلكتروني التي أُعلم المستخدمون فيها بالتغيير، تقول يوتيوب إنها سوف تقدم لمشتركي (بريميوم لايت) نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من (يوتيوب بريميوم)، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على نسخة تجريبية من قبل.

ومع أن (بريميوم لايت) ليست معروفة نسبيًا للكثير من المستخدمين المقيمين في الدول التي لم تُطلق فيها الخدمة، ولكن استنادًا إلى ردود الفعل الأولية على إيقافها، يبدو أنها كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى أولئك الذين يريدون تجربة يوتيوب بدون إعلانات، ولكن أيضًا ليس لديهم أي اهتمام بدفع المزيد مقابل (يوتيوب ميوزيك)، أو تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

يُشار إلى أن قرار إيقاف خدمة (بريميوم لايت)، يأتي بالتزامن مع قرار جوجل إنهاء واجهة اشتُهرت بها خدمة البريد الإلكتروني جيميل طويلًا، وهي واجهة العرض بلغة (إتش تي إم إل) HTML الأساسية.

وقالت الشركة إن واجهة العرض البسيطة لن تُدعم اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وسوف يحتاج المستخدمون إلى متصفحات حديثة لمواصلة استخدام الخدمة.