واتساب تطور واجهة دردشة جديدة لنظام أندرويد

طرحت واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامجها التجريبي لمستخدمي نظام أندرويد، حيث يوضح الإصدار رقم 2.23.20.10 أن المنصة تعمل على تحسين واجهة المستخدم من خلال تقديمها لخيارات لونية وأيقونات جديدة، التي من المفترض أن تتاح في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وظهرت في السابق بعض المعلومات المهمة المتعلقة بالواجهة الجديدة القادمة للتطبيق من خلال التحديث التجريبي السابق برقم الإصدار 2.23.18.18.

وتخطط واتساب من خلال الواجهة الجديدة لتقديم تجربة محدثة عبر إزالة اللون الأخضر من شريط التطبيق العلوي الذي ميز التطبيق دائمًا.

وفي حين لا تزال هذه الواجهة قيد التطوير، تواصل واتساب العمل على إدخال العديد من التحسينات لواجهة التطبيق قبل الإصدار الرسمي، ومنها الخيارات اللونية والأيقونات الجديدة.

وتخطط واتساب لإدخال تحسينات مهمة على الواجهة، من أجل التحديث المستقبلي للتطبيق. وصممت المنصة أيقونات جديدة تهدف إلى جعل الواجهة محدثة من خلال تعزيز المظهر المرئي العام للتطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقدم المنصة لونًا أخضرًا جديدًا باعتباره لون المظهر للوضعين الفاتح والداكن، إلى جانب اللون المتجدد لفقاعة الدردشة للوضع الداكن والزر العائم للإجراءات.

ومن المهم الإشارة إلى أن الأيقونات الجديدة تتاح أيضًا ضمن إعدادات التطبيق وشاشة معلومات الدردشة.

كما رصدت تحسينات مماثلة أيضًا أثناء تطوير الإصدار التجريبي من واتساب لنظام iOS، حيث يتضمن الإصدار برقم 23.19.1.72 واجهة جديدة للتطبيق مع خيارات لونية وأيقونات جديدة وإمكانية تصفية الدردشات الجماعية.

ويؤكد هذا التزام المنصة بتزويد المستخدمين بتجربة محدثة ومحسنة لكل من تطبيقات iOS وأندرويد.

وعلى صعيد منفصل، ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا لن تطلق خدمة قنوات واتساب في روسيا بعد تهديدات باحتمال حظرها لأنها تسمح بنشر المعلومات للعامة، بحيث لن يكون المنتج متاحًا في المستقبل القريب للمستخدمين داخل روسيا.

وأعلنت ميتا خططها في وقت سابق من هذا الشهر لتوسيع قنوات واتساب إلى 150 دولة، حيث توفر الميزة الجديدة منصة لمسؤولي القناة لمشاركة التحديثات والأخبار والمعلومات بين المستخدمين الآخرين عبر التطبيق.

وهددت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية، روسكومنادزور، بحظر التطبيق إذا بدأت القنوات بتوزيع المعلومات المحظورة، ولدى واتساب أكثر من 73 مليون مستخدم في روسيا.