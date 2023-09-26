هواوي تؤكد تفوق سيارتها الكهربائية على Model S

تتعمق شركة هواوي في مجال صناعة السيارات الكهربائية بمساعدة شركة شيري، حيث من المقرر في أواخر شهر نوفمبر أن تطلق شركة Luxeed، وهي العلامة التجارية المشتركة بين شركة صناعة السيارات شيري المملوكة للدولة وعملاقة الاتصالات هواوي، سيارتها S7 الكوبيه للمرة الأولى في الصين.

وتعتمد السيارة الكهربائية S7 على منصة شيري المصممة لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية ذات المحركين المسماة E0X.

وقال ريتشارد يو، رئيس وحدة السيارات في هواوي: “تعرض في أواخر شهر نوفمبر السيارة للمرة الأولى ، بحث تتفوق على طراز Model S من تسلا في جوانب مختلفة”، وذلك دون تقديم تفاصيل عن سعرها أو مدى القيادة أو المزايا الذكية.

وأوضح المحللون أن السيارة قد تنافس مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية المتميزة التي لاقت استحسانًا لدى المستهلكين من الطبقة المتوسطة في الصين نتيجة لتقديمها للتقنيات الرقمية والقيادة الذاتية والركن الذاتي وأدوات التحكم المنشطة بالصوت.

وقال جاو شين، المحلل المستقل: “شيري هي شركة قوية في مجال السيارات والشريك الأقوى حتى الآن لهواوي في تطوير السيارات الذكية، الآمال كبيرة بشأن Luxeed بسبب التعاون بين النفوذ التكنولوجي لشركة هواوي وثقل التصنيع لشركة شيري”.

وتنتقل شركة شيري إلى السيارات الكهربائية وسط اعتمادها السريع في الصين وخارجها، وأسست في عام 2018 الشركة التابعة جيتور للاستفادة من هذا السوق، حيث سلمت جيتور أكثر من 180 ألف سيارة كهربائية في عام 2022، بزيادة قدرها 17 في المئة سنويًا.

وحققت شركة هواوي نجاحات في مجال السيارات الكهربائية بعد الكشف في شهر أبريل 2021 عن حل السيارات الذكي Huawei HI، الذي يتكون من نظام حوسبة ورادار تصوير رباعي الأبعاد ومنصة قيادة مستقلة وإدارة حرارية ذكية.

وزودت هواوي شركات صناعة السيارات برقائق السيارات وأجهزة استشعار ليدار والتقنيات التي تسمح للسيارات بالارتباط بالإنترنت وببعضها بعضًا.

وأطلقت في أواخر عام 2021 العلامة التجارية Aito لبناء السيارات الكهربائية الفاخرة التي تباع في متاجرها في جميع أنحاء الصين، حيث وصل في العام الماضي نموذجها الكهربائي الأول المسمى Aito M5، في حين من المفترض في شهر ديسمبر وصول سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة Aito M9.