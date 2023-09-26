نيسان تستعرض مستقبلًا كهربائيًا بالكامل في أوروبا

عرضت شركة نيسان سيارة رياضية جديدة بحجم صغير وكهربائية بالكامل لأوروبا، التي تشير إلى خططها للتحول الكامل بحلول عام 2030 إلى السيارات الكهربائية في القارة.

وصممت نيسان السيارة الكهربائية الهاتشباك غير الإنتاجية المسماة Concept 20-23 مع مصابيح دائرية تعمل أثناء النهار، وهي ذات حجم صغير يتماشى مع ما تصنعه شركات صناعة السيارات للسوق الأوروبية.

وتشير نيسان في إطار خطتها المسماة Ambition 2030 إلى أنها تقدم 19 سيارة كهربائية جديدة عالميًا إلى جانب ثماني سيارات مكهربة.

وتخطط شركة صناعة السيارات لتتبع السوق الأوروبية بشكل سريع على وجه التحديد، حيث توضح أن القارة مسؤولة عن ثلث مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية.

وتبيع نيسان الآن الطرازات الهجينة والكهربائية فقط في أوروبا، ومنها بما في ذلك سيارة الكروس أوفر الهجينة من طراز قاشقاي وسيارة الدفع الرباعي الصغيرة إكس تريل بالإضافة إلى السيارة الكهربائية أريا والشاحنة الكهربائية تاونستار.

وتشمل السيارات الكهربائية القادمة من نيسان في أوروبا نسخة كهربائية من سيارة ميكرا الصغيرة، ومن المقرر تصنيع سيارة أخرى لم يتم الكشف عنها بعد في مصنع سندرلاند التابع لشركة صناعة السيارات في المملكة المتحدة.

وتضع نيسان خططًا لخفض تكاليف البطاريات بنسبة 65 في المئة بحلول عام 2028 لدعم طموحاتها في إنتاج مجموعة سيارات كهربائية بالكامل.

وتتضمن الخطط التحول إلى الكيميائيات المنخفضة التكلفة لتتجنب الكوبالت. وتكرر نيسان في الإطار الزمني نفسه الخطط التي وضعتها في العام الماضي لإطلاق بطاريات الحالة الصلبة التي تشير إلى أنها قد تقلل وقت شحن المركبات الكهربائية إلى الثلث وتخفض تكاليف البطارية إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط ساعي.

وأفاد مكتب تقنيات المركبات التابع لوزارة الطاقة الأمريكية أن بطاريات السيارات الكهربائية المنتجة على نطاق واسع قد تكلف في عام 2022 نحو 153 دولارًا لكل كيلوواط ساعي.

وأعلنت نيسان في عام 2021 خطط لإنفاق نحو 17.6 مليار دولار على مدار خمس سنوات لتسريع تطوير سياراتها الكهربائية على مستوى العالم.

ولم تظهر نيسان الكثير من التقدم بخلاف وعودها بتشكيلة سيارات كهربائية بالكامل هذا العقد، حيث كانت شركة صناعة السيارات رائدة في سوق السيارات الكهربائية من خلال سيارة ليف، مع أنها لم تظهر المزيد من التقدم في مجال السيارات الكهربائية بما يتجاوز سيارة أريا.