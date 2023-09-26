كيفية إصلاح مشكلة توقف الشحن اللاسلكي لهاتف آيفون 

يُعد الشحن اللاسلكي طريقة مريحة لشحن هواتف آيفون، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه مستخدمو آيفون مشكلات عند محاولة شحن أجهزتهم لاسلكيًا، ومنها: عدم بدأ الهاتف بالشحن حتى بعد إظهار رمز الشحن أو عدم تعرف الهاتف لوحة الشحن اللاسلكية. من ناحية أخرى، قد يواجه البعض مشكلة اتصال هواتفهم بالشاحن وانفصالها باستمرار.

وللمساعدة في حل تلك المشكلات، إليك بعض الطرق السهلة التي يمكنك اتباعها لضمان شحن هاتف آيفون لاسلكيًا بسلاسة:

1- ضع الهاتف بطريقة صحيحة على لوحة الشحن وأزل الحافظة:

لوضع هاتف آيفون على لوحة الشحن بشكل صحيح، جرّب الخطوات التالية:

استمر في تحريك هاتف آيفون باتجاه عقارب الساعة على اللوحة حتى تسمع الصوت الذي يدل على البدء بالشحن. ضع هاتف آيفون على الشاحن اللاسلكي من ارتفاع لا يزيد عن 1.5 بوصة.

من ناحية أخرى، قد تمنع العديد من حافظات الهواتف وخاصة السميكة منها، هاتف آيفون من الشحن اللاسلكي. لذا، ضع في اعتبارك إزالة الحافظة قبل وضع هاتفك على لوحة الشحن اللاسلكي.

2- دع هاتف آيفون يبرد ونظف لوحة الشحن:

قد تُعيق الحرارة المرتفعة لهاتف آيفون عملية الشحن اللاسلكي، لذا، دع هاتفك يبرد قبل وضعه على لوحة الشحن اللاسلكي إذا لاحظت أنه ساخن.

من ناحية أخرى، قد يؤدي تراكم الغبار والأوساخ على لوحة الشحن إلى انقطاع عملية الشحن. لذا، تأكد من أن اللوحة نظيفة، ويمكنك استخدام قطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة قليلاً لتنظيف اللوحة والتخلص من أي غبار مرئي. وبمجرد تنظيفها، حاول شحن هاتفك مرة أخرى لمعرفة إذا كان ذلك يحل المشكلة.

3- حدد هل هاتف آيفون هو سبب المشكلة أم الشاحن اللاسلكي:

يمكنك بسهولة تحديد إذا كان هاتف آيفون هو سبب المشكلة أو الشاحن اللاسلكي باتباع الخطوات التالية:

استخدم لوحة الشحن اللاسلكية لشحن هاتف آخر واختبار ما إذا كان الشاحن يعمل. اشحن هاتف آيفون بشاحن لاسلكي مختلف للتأكد من أن هاتفك يشحن بشكل صحيح.

4- أعد تشغيل هاتف آيفون:

يمكن حل العديد من المشكلات البسيطة المتعلقة بالبرامج بإعادة تشغيل هاتفك، ولكن على عكس أجهزة أندرويد لا تحتوي هواتف آيفون على خيار إعادة التشغيل، لذلك ستحتاج إلى إيقاف تشغيلها ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى يدويًا. وبعد إعادة تشغيل هاتف آيفون، حاول شحنه لاسلكيًا مرة أخرى وتأكد من كون المشكلة قد حلت أم لا.

5- تعطيل مزية شحن البطارية المحسن:

قد لا يشحن هاتف آيفون لاسلكيًا في بعض الأحيان إذا كانت مزية شحن البطارية المحسّن (Optimized Battery Charging) مفعّلة. إذ تتكيف هذه المزية مع أنماط الشحن الخاصة بجهازك وتوقف الشحن مؤقتًا أو يصبح الشحن بطيء بعد أن يصل إلى نسبة 80% للحفاظ على صحة البطارية.

لذلك، إذا كانت نسبة الشحن في بطارية آيفون متوقفة عند 80% أثناء شحنه لاسلكيًا، فيمكنك تعطيل هذه المزية مؤقتًا لمواصلة الشحن وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون ثم اختر (البطارية) Battery. انقر فوق (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging. عطّل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.

6- تحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون:

تصدر آبل باستمرار تحديثات لنظام التشغيل iOS لحل أي أخطاء أو مشكلات في النظام، وقد تكون مشكلات الشحن اللاسلكي ناجمة عن الإصدار القديم من نظام التشغيل.

يمكنك تحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى أحدث إصدار بالتوجه إلى (الإعدادات) Settings، ثم (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update. وإذا كان التحديث متاح، فانقر فوق (التنزيل والتثبيت) Download and Install.