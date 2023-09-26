شاومي تكشف عن سوارها الذكي Xiaomi Smart Band 8 .. عاجل

أعلنت شاومي إطلاق الجيل الثامن من سوارها الذكي Xiaomi Smart Band 8 بالعديد من التحسينات والإضافات الجديدة.

ويأتي سوار شاومي الجديد بشاشة قياسها 1.62 إنش من نوع أموليد، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 3 المقاوم للخدش، وتوفر درجة سطوع قصوى تصل إلى 600 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا من أجل تجربة استخدام سلسة، كما يحمل السوار تصميمًا معدنيًا يعطيه مظهرًا راقيًا.

وتعد اللياقة البدنية جزءًا أساسيًا من سوار شاومي Smart Band 8، وهي تأتي مع قدرة على تتبع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا.

ومن بين الأمور المثيرة للاهتمام في السوار إمكانية ربطه بمشبك الحذاء، لتوفير معلومات دقيقة حول نشاط المشي والجري الخاص بالمستخدم على نحو دقيق ومفصّل.

ويمكن لسوار شاومي Xiaomi Smart Band 8 مراقبة نسبة الأكسجين في الدم وتتبع نبضات القلب، ومتابعة مستوى الضغط العصبي، ومراقبة جودة النوم، يأتي الجهاز القابل للارتداء مزودًا بأداة تطلق عليها الشركة “مقياس الحيوية”، الذي يقيس نشاط المستخدم لمدة 7 أيام ويعطي درجة إجمالية من 100.

وتتيح شاومي ما يزيد على 200 وجه لاختيار ما يلائم المستخدم كواجهة للسوار، كما توفر شاومي للسوار العديد من الأربطة بتصميمات مختلفة، مثل السيليكون المطاطي، والجلد، والجلد المنسوج.

ويحتوي السوار على بطارية بسعة 190 ميلي أمبير، وتزعم شاومي أنها يمكن أن تدوم حتى 16 يومًا من الاستخدام عند شحنها كاملةً، كما تدعم الشحن السريع بحيث يمكن شحنها في غضون ساعة واحدة.

وستطرح شاومي سوارها الجديد Xiaomi Smart Band 8 بسعر 40 دولارًا أمريكيًا.