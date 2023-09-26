شاومي تكشف عن ساعتها الذكية Watch 2 Pro

عقدت شركة شاومي اليوم حدث الإطلاق العالمي لشهر سبتمبر في برلين، حيث أعلنت الساعة الذكية العاملة بنظام التشغيل Wear OS التي يطلق عليها اسم Xiaomi Watch 2 Pro.

وتقدم هذه الساعة الذكية مجموعة كبيرة من المزايا، ومنها تحليل تكوين الجسم والنظام العالمي لتحديد المواقع العالمي المزدوج التردد، وذلك بسعر 280 دولارًا لإصدار البلوتوث أو 340 دولارًا لإصدار LTE، مما يسمح لك بتلقي واستقبال المكالمات والرسائل النصية والبقاء على اتصال حتى دون هاتف ذكي مقترن.

وتتمثل الميزة الكبيرة لنظام التشغيل Wear OS في الوصول إلى التطبيقات الخارجية عبر متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى مجموعة خدمات جوجل الخاصة، مثل المحفظة والخرائط، وعلى وجه الخصوص مساعد جوجل.

وكان على الساعات الذكية غير التابعة لشركتي جوجل أو سامسونج أن تعمل في السابق لعدة أشهر دون المساعد.

ولم تحدد شاومي إصدار Wear OS، مع أنه حقيقة تضمنها Snapdragon W5 Plus Gen 1 من كوالكوم يعني أنها مؤهلة مستقبلًا للترقية إلى Wear OS 4 حتى إذا أطلقتها الشركة حاليًا بنظام التشغيل Wear OS 3.

ويقترن المعالج Snapdragon W5 Plus Gen 1 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

وتبدو Watch 2 Pro من ناحية التصميم وكأنها ساعة ذكية قياسية ذات وجه مستدير مع شاشة من نوع OLED بقياس 1.43 بوصة وبدقة 466×466 بكسل وبسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 46 ملم، وتاج رقمي

وتأتي الساعة مزودة بوظيفة الشاشة العاملة دائمًا و 20 وجه ساعة مثبت سابقًا. وتوجد بطارية بسعة 495 ميلي أمبير، وتفتخر شاومي بعمر البطارية المقدر بنحو 65 ساعة، ويعني هذا عمر بطارية يمتد لأيام عديدة، وهو الأمر الذي ناضل صانعو الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد لتحقيقه.

وعلى صعيد تتبع الصحة واللياقة البدنية، تدعم الساعة الذكية 150 وضعًا رياضيًا وتتبع التوتر ومستويات الأكسجين في الدم والنوم وإشعارات ارتفاع معدل ضربات القلب.

وتدعم الساعة الذكية النظام العالمي لتحديد المواقع الثنائي التردد الموجود في الساعات الرياضية المتعددة من جارمين وفي نماذج Apple Watch Ultra والذي يتيح دقة كبرى للأنشطة الخارجية، كما أنها تدعم تحليل تكوين الجسم لمعرفة نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات، وهو شيء تمتلكه شركة سامسونج فقط حتى الآن عبر ساعة ذكية.

ولم تقدم الشركة تاريخًا محددًا للإطلاق، مع أنه Watch 2 Pro تتوفر باللون الأسود مع حزام من المطاط الصناعي وباللون الفضي مع حزام من الجلد، وتتميز Watch 2 Pro أيضًا بأنها مقاومة للماء حتى مستوى 5ATM وتزن 54 جرامًا دون حزامها.