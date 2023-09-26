شاومي تعلن رسميًا سلسلة Xiaomi 13T … عاجل

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الألمانية برلين سلسلة (شاومي 13تي) Xiaomi 13T التي تحتوي على هاتفين جديدين.

ويشبه هاتفا (شاومي 13تي) و(شاومي 13تي برو) هاتف (ريدمي كي60 ألترا) Redmi K60 Ultra المخصص للصين، الذي أُعلن منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكنه يأتي مع عتاد مُحسَّن للكاميرا مع خوارزميات طُوّرت بالتعاون مع عملاقة العدسات والبصريات الألمانية (لايكا) Leica.

شاومي 13تي

يمتاز الهاتف بأنه يحتوي على شريحة (دايمنسيتي 8200-ألترا) Dimensity 8200-Ultra بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر، وهي في الأساس شريحة (دايمنسيتي 8200) من شركة ميدياتك مع بعض التعديلات التي طُوِّرت بالتعاون مع شاومي.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5) LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع (13تي) بشاشة من نوع (أولد) OLED بمقاس 6.67 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا مع معدل تردد قدره 144 هرتزًا، بالإضافة إلى مستوى سطوع قدره 2,600 شمعة في المتر المربع.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسة لهاتف (شاومي 13تي) بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتقنية التثبيت البصري، وهناك كاميرا ثانية بالدقة وفتحة العدسة ذاتهما، وهي مخصصة لتصوير العمق، أما الكاميرا الثالثة فهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مظهر Leica Authentic Look الذي يهدف إلى إعادة إنتاج الألوان على نحو واقعي، أو Leica Vibrant Look للحصول على بعض اللمسات الإضافية في اللقطات. وتتوفر أيضًا أنماط التصوير الفوتوغرافي المخصصة من هاتف (شاومي 13 ألترا) في (شاومي 13تي برو).

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل ضمن ثقب أعلى الشاشة، ولكنها لا تدعم تقنية التركيز البؤري التلقائي.

ويحتوي (شاومي 13تي) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واطًا، وهذا الرقم أقل مقارنةً بسلفه (شاومي 12تي) الذي يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 120 واطًا. وتَعد الشركة بإمكانية الشحن البطارية من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 42 دقيقة فقط.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بثلاثة ألوان: الأخضر والأسود مع ظهر زجاجي، في حين يأتي اللون الأزرق مع لمسة من الجلد النباتي اسمه BioComfort. ويتوفر الهاتف في أوروبا بسعر 650 يورو لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

شاومي 13تي برو

يشترك هاتف (شاومي 13تي برو) مع (شاومي 13تي) بعدد من المواصفات، مثل: الشاشة، والكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، وسعة البطارية، ونوع ذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بحجم 12 جيجابايت فقط، ولكن ذاكرة التخزين الداخلي تأتي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 الأحدث وبسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويختلف الهاتف الجديد أيضًا بأن البطارية تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 120 واطًا التي تشحنها من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 19 دقيقة فقط.

ويمتاز (13تي برو) بأنه يحتوي على شريحة (دايمنسيتي 9200+) وبدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وهو الأول في سلسلة تي في دعم هذه الميزة.

ويحتوي كل من (13تي) و(13تي برو) على مكبرات صوت مزدوجة ودعم تقنية الصوت (دولبي آتموس)، وهما يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14 الخاصة بشاومي.

ويتوفر هاتف (13تي برو) بالألوان نفسها للهاتف الآخر، ولكن سعره يبدأ من 800 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.