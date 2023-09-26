سدايا تطلق معسكرات LLM لتطوير المهارات في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم فتح باب التسجيل في المعسكر الأول من (معسكرات LLM) البالغة 32 معسكرًا، على أن ينتهي التسجيل يوم 30 سبتمبر الجاري؛ وذلك بهدف تطوير مهارات 800 شخص من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

وينطلق المعسكر الأول في يوم 8 أكتوبر 2023 – افتراضيًا – ويستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق، وتحليل بيانات النصوص، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

شروط الالتحاق بمعسكرات LLM:

يشترط للالتحاق بمعسكرات LLM أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت “سدايا” الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة هذا الرابط لتسجيل بياناتهم.

تعلن #سدايا عن إطلاق معسكرات LLM للنماذج اللغوية الكبيرة؛ بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات العصر الحديث. بادر بالتسجيل الآن:https://t.co/f3AvUtSV65 pic.twitter.com/sDJleSfM5k — SDAIA (@SDAIA_SA) September 25, 2023

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بما يضمن الارتقاء بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

الجدير بالذكر أن سدايا فتحت أيضًا باب التسجيل في (داتاثون البيانات المفتوحة) الذي يهدف إلى تطوير المواهب والمهارات في مجالات علوم البيانات في المملكة وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع المشاركين لإيجاد حلول لتحديات واقعية باستخدام البيانات المفتوحة.

وقد بدأ التسجيل من يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى 30 سبتمبر 2023، مستهدفًا تسجيل 200 طالب وطالبة، وروّاد الأعمال والخريجين من التخصصات ذات العلاقة بالبيانات محليًا ودوليًا.

يهدف داتاثون البيانات المفتوحة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات واقعية من خلال تمكين شباب الوطن في مسابقة لاستعراض وتطوير أفكارهم في رحلة تمتد على مدار يومين، بدعم وإرشاد خبراء المجال قبل تقديم حلولهم في الثالث وهو يوم العروض.

#داتاثون_البيانات_المفتوحة فرصتكم لتطبيق خبراتكم في مجال تحليل ومعالجة البيانات والمساهمة في تحقيق تغيير إيجابي في شتى المجالات والاستفادة من موارد البيانات المفتوحة.

سجّلوا الآن:https://t.co/jXZBFHZi8Z

#سدايا pic.twitter.com/mc8Q1VX6nq — SDAIA (@SDAIA_SA) September 24, 2023

متطلبات التسجيل في داتاثون البيانات المفتوحة: