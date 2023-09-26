ريديت يقرر منح مستخدميه أموالًا حقيقية مقابل المنشورات الجيدة

أعلن موقع (ريديت) Reddit اليوم الاثنين برنامجًا للمستخدمين يمنحهم أموالًا حقيقية مقابل النقاط التي يحصلون عليها على الموقع.

والآن، سيتمكن المستخدمون المؤهلون من تحويل «ذهب ريديت» وما يُسمّى بـ «كارما» إلى عملة ورقية تُصرف مرة واحدة شهريًا.

وحتى الآن، يقتصر برنامج المساهمة في (ريديت) مبدئيًا على المستخدمين في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ويمكن التحقق من هويتهم عبر خدمتي (بيرسونا) Persona، و(سترايب) Stripe. ويجب أن تكون الحسابات موجودة منذ أكثر من 30 يومًا، ولا يمكن تحقيق الدخل إلا من فئة محددة من المنشورات.

ويُشار إلى أن الأنباء عن هذه الميزة سربها منذ نحو شهرين موقع (أندرويد أوثوروتي) Android Authority، عندما عثر مهندس عكسي على بيانات بشأن البرنامج في عملية تفكيك ملف APK الخاص بتطبيق (ريديت).

ويُحدِّد «كارما» المستخدم، أو عدد الأصوات المؤيدة التي حصل عليها، مقدار الأموال التي يمكنه كسبها.

ولسحب الأموال، يحتاج المحررون إلى كسب ما لا يقل عن 10 قطع ذهبية خلال مدة 30 يومًا، وإذا لم يصلوا إلى الحد الأدنى، فسوف يُرحَّل الرصيد.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لديهم عدد يتراوح بين 100 و4,000 من الكارما، فسوف يحصلون على 90 سنتًا لكل قطعة ذهبية. وبعد أن يربحوا أكثر من 5,000 كارما، فإنهم يحصلون على دولار مقابل كل عملة ذهبية.

يُشار إلى أن شركة إكس (تويتر سابقًا) أطلقت برنامجًا مشابهًا لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى حديثًا، حيث يمكن لبعض منشئي المحتوى كسب عائدات الإعلانات بناءً على مرات الظهور التي تولدها منشوراتهم.

ولكن هناك مخاوف من أن مثل هذه البرامج قد تحفز النشر غير المرغوب فيه أو العناوين الخادعة.

ويعتزم موقع (ريديت) أيضًا تغيير نظامه لمنح الذهب، فبعد أن كان بإمكان المستخدمين شراء العملات، التي يمكن استخدامها بعد ذلك لشراء الذهب أو الجوائز الأخرى، والتي يمكن منحها للمنشورات العالية الجودة، أوقف الموقع نظام الجوائز والعملات لجعل نظام الذهب أكثر وضوحًا.

هذا، وتأتي برامج الدفع المجددة هذه في وقت يعاني فيه (ريديت) من الاضطرابات، حيث لا تزال أجزاء من قاعدة مستخدميه مستاءة بسبب تغييرات واجهة برمجة التطبيقات المثيرة للجدل، التي صعَّبت على العديد من المطورين البناء على الموقع.