خدمة Getty Images تطلق أداة لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي

أطلقت خدمة الصور Getty Images أداة جديدة لتوليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الخدمة من الصور الرقمية.

وتسعى الخدمة التي تمتلك مخزونًا غير محدود من الصور إلى منافسة شركات أخرى قدمت أدوات لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، ومنها نموذج DALL-E الخاص بشركة OpenAI، ونموذج Imagen من جوجل، بالإضافة إلى نماذج أخرى مثل Stable Diffusion و Midjourney.

وتعمل أداة Getty Images مثل بقية الأدوات المنافسة، حيث تطلب من المستخدم أن يدخل نصًا قصيرًا يصف فيه الصورة التي يريدها، لتتولى الأداة تحليل النص وتوليد صورة تحاكي ما كتبه المستخدم.

وقالت خدمة Getty Images إنها طورت أداتها الجديدة بالتعاون مع شركة إنفيديا، المتخصصة في إنتاج الشرائح المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وستكون تلك الميزة متاحة لعملائها فقط، وليس لعامة المستخدمين.

وقال المتحدث الرسمي للخدمة في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس إن الأداة ستكون متاحة بنظام الاشتراكات، وستصنف أسعارها استنادًا إلى عدد الأوامر التي يدخلها المستخدم خلال فترة محددة.

وأكدت Getty Images اعتمادها فقط على مكتبة الصور الخاصة بها لبناء الأداة الجديدة، ووعدت بمكافأة المصورين الذين استخدمت صورهم لتطوير الأداة، حيث سيحصلون على حصة من إيرادات الأداة مستقبلًا.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن خطط الأسعار الخاصة بالأداة، إلا أنه يمكن للراغبين في استخدام الأداة حاليًا التقدم بطلب لتجربتها من خلال الموقع الرسمي.