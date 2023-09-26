حافظات FineWoven لهواتف آيفون 15 تواجه انتقادات حادة

تواجه حافظات آبل الجديدة لهواتف آيفون 15، التي يُطلق عليها اسم FineWoven، انتقادات حادة من المستخدمين والمراجعين على حدٍ سواء منذ إطلاقها في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتركز الانتقادات التي تطال حافظات FineWoven على كونها ذات قابلية عالية للتعرض للخدوش وتكوين البقع بعد مدة قصيرة من الاستخدام، مما أثار استياء الكثير من عملاء آبل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الحافظات الجديدة تبدو موضع شك؛ إذ يرى بعض عملاء آبل أنها “دون المستوى، وتبدو رخيصة، ولا تشبه منتجات آبل الأخرى”، وقد أفاد بعضهم بأنهم أعادوا تلك الحافظات بعد شرائها لعدم رضاهم عنها.

ونشرت وسائل إعلام تقنية شهيرة مراجعات سلبية لحافظات آبل الجديدة، ومنها منصات ذا فيرج، وآبل إنسايدر، وسي نت، وغيرها، بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية من المستخدمين التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات Reddit وغيرها.

وكانت آبل قد أعلنت بالتزامن مع تقديم هواتف آيفون 15 الجديدة عزمها إيقاف إنتاج الحافظات الجلدية، لتحل محلها حافظات FineWoven الجديدة الصديقة للبيئة.

وتصف شركة آبل “FineWoven” بأنها مادة ذات “نسيج قطني متين”، وهي مصنوعة من البوليستر المعاد تدويره بنسبة تصل إلى 68%، ولها بصمة كربونية أقل بكثير من المواد الجلدية التي تخلت عنها الشركة كجزء من جهودها المرتبطة بالحفاظ على البيئة.

وتبيع آبل حافظات FineWoven بسعر 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أيضًا سعر يراه بعض العملاء مرتفعًا مقارنةً بجودة المنتجات.