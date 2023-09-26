جوجل تقرر إنهاء واجهة اشتُهرت بها جيميل طويلًا

بدأت شركة جوجل إبلاغ مستخدمي (جيميل) بأن واجهة العرض بلغة (إتش تي إم إل) HTML الأساسية لن تُدعم اعتبارًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وسوف يحتاج المستخدمون إلى متصفحات حديثة لمواصلة استخدام الخدمة.

وبعد ذلك التاريخ، سوف يُعاد توجيه مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني المشهورة جميعهم تلقائيًا إلى واجهة العرض القياسية الأكثر حداثة، التي تدعم أحدث ميزات الاستخدام والأمان.

يُذكر أن واجهة (إتش تي إم إل) الأساسية هي إصدار بسيط من (جيميل) لا توفر للمستخدمين إمكانية الدردشة، أو التدقيق الإملائي، أو اختصارات لوحة المفاتيح، أو إضافة جهات اتصال أو استيرادها، أو تعيين عناوين «من» مخصصة، أو استخدام تنسيق النص المنسق.

وقد صُممت هذه الميزة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق سرعة الإنترنت فيها منخفضة جدًا، أو يستخدمون أجهزة قديمة ذات ذاكرة محدودة، أو يستخدمون متصفحات الويب القديمة التي لا تدعم ميزات HTML الحالية.

ومع ذلك، فإن أحد أكبر أسباب استخدام المستخدمين لواجهة (إتش تي إم إل) هو أن أدوات تحويل النص إلى كلام التي يستخدمها المستخدمون ذوو الإعاقة البصرية أكثر موثوقية، حيث يقدم العرض القياسي تعقيدات تقنية يصعب على هذه الأدوات إدارتها.

ومع ذلك، قررت جوجل إنهاء واجهة العرض (إتش تي إم إل) الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني جيميل دون تقديم أسباب محددة.

وقالت الشركة في إشعارات البريد الإلكتروني التي أرسلتها لمشرفي (جوجل وركسبيس) Google Workspace: «سوف يُدعم عرض (إتش تي إم إل) الأساسي حتى أوائل كانون الثاني/ يناير 2024. وحتى ذلك الحين، لا يزال بإمكان مؤسستك استخدام عرض (إتش تي إم إل) الأساسي الحالي».

وأضافت الشركة: «ما إن يُعطَّل عرض (إتش تي إم إل) الأساسي، فسوف يُعاد توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى عرض (جيميل) القياسي الذي يوفر أحدث ميزات الأمان والميزات في جوجل».

ونبهت الشركة إلى أنه قد يحتاج مستخدمو المتصفحات القديمة إلى تحديث المتصفح الخاص بهم لاستخدام العرض القياسي. وعلى الهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل تطبيق جيميل الرسمي.

ويُنصح مستخدمو الأجهزة القديمة بصورة عامة بالتبديل إلى البرامج الخفيفة، مثل: (موزيلا ثندربيرد) Mozilla Thunderbird و(مايكروسوفت آوتلوك) Microsoft Outlook، بدلًا من تحميل الأنظمة الأساسية المستندة إلى الويب.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى ميزات إمكانية الوصول، فمن المعروف أن (ثندربيرد) يعمل جيدًا مع قارئات الشاشة (جوز) Jaws، و(إن في دي أي) NVDA، و(ويندوز آيز) Windows Eyes، ويقدم مجموعة من خيارات ضبط حجم العرض والنص التي تعزز سهولة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.