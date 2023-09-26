جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست في عام 2024 .. عاجل

أعلنت جوجل اليوم عزمها إغلاق خدمة البرامج الصوتية “بودكاست Podcast” خلال عام 2024 المقبل، بحسب ما جاء على موقعها الرسمي.

وتخطط الشركة لإدماج خدمة البودكاست Google Podcast في خدمة “يوتيوب ميوزيك YouTube Music”، لكي تكون منصة شاملة لكافة الخدمات الصوتية والموسيقية.

ويأتي ذلك في وقتٍ تضيف فيه جوجل الكثير من التحديثات لقسم بودكاست في يوتيوب ميوزيك، ومنها إتاحته في كافة دول العالم قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الشركة إنها ستوفر “أداة ترحيل بسيطة” لنقل اشتراكات المستخدمين الحالية من جوجل بودكاست، كما ستكون هناك إمكانية لإضافة ملفات بودكاست إلى يوتيوب ميوزيك عبر خلاصات RSS، ومنها البرامج الصوتية التي لا توجد في يوتيوب حاليًا.

وستوفر جوجل أيضًا خيار تصدير الاشتراكات في ملف صيغته OPML، حيث سيعمل مع مشغلات البودكاست الأخرى.

وستتيح منصة يوتيوب لمقدمي برامج البودكاست رفع الحلقات الصوتية عبر خلاصات RSS بدلًا من طلب نسخة مصورة بالفيديو.

وقالت جوجل إنها ستعمل على تسهيل عملية الانتقال إلى يوتيوب ميوزيك، وأضافت أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في استخدام خدمة البودكاست المستقلة في الوقت الحالي.

ولم تذكر الشركة موعدًا محددًا للتغييرات الجديدة المعلنة، واكتفت بالإشارة إلى إطلاقها عندما تكون جاهزة، ووعدت بطرح إرشادات واضحة حول كيفية عملها، حتى لا يتأثر المستخدمون سلبًا بتلك التغييرات.

وصرحت جوجل بأنها سوف تزيد استثمارها في تجربة البودكاست في يوتيوب ميوزيك، لجعلها وجهة شاملة لمقدمي البودكاست والمستمعين على حدٍ سواء.