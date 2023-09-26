بعد منفذ USB-C .. أوروبا تريد إجبار آبل على فتح منظومتها للمنافسين … عاجل

دعا رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي (تييري بريتون) اليوم الثلاثاء المدير التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) إلى فتح منظومتها الخاصة بالأجهزة والبرمجيات أمام المنافسين.

وجاءت تصريحات بريتون بعد اجتماعه مع كوك في بروكسل.

وقال بريتون لوكالة رويترز: «المهمة التالية لشركة آبل وغيرها من شركات التقنية الكبرى، بموجب قانون الأسواق الرقمية، هي فتح أبوابها أمام المنافسين».

وأضاف: «سواء كان الأمر يتعلق بالمحفظة الإلكترونية، أو المتصفحات، أو متاجر التطبيقات، يجب أن يتمكن المستهلكون الذين يستخدمون هاتف آيفون من آبل من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها مجموعة من مقدمي الخدمة».

ويحدد (قانون الأسواق الرقمية) Digital Markets Act المعتمد حديثًا في دول الاتحاد الأوروبي قائمة بالأوامر والنواهي التي يجب على آبل وشركات التقنية الأخرى الالتزام بها لزيادة المنافسة.

وردّ بريتون أيضًا على ذرائع شركة آبل بأنها إنما جعلت منظومتها للأجهزة والبرمجيات مغلقة؛ خوفًا على أمان المستخدمين وخصوصيتهم، بالقول: «إن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تعزز الابتكار، دون المساس بالأمن والخصوصية».

ويُعتقد أن الاتحاد الأوروبي يسعى الآن إلى إجبار آبل على فتح منظومتها أمام المنافسين، وذلك بعد أن تمكن من إجبارها على اعتماد منفذ (يو إس بي-سي) USB-C في هواتف آيفون التي ظلت لسنوات متمسكة بمنفذ (لايتنينج) Lightning.

ويُشار إلى أن سعي أوروبا إلى دفع آبل على فتح منظومتها أمام المنافسين يعود إلى سنوات ماضية، إذ حذّرت (مارجريت فيستاجر)، رئيسة التقنية في أوروبا الشركة في عام 2021 من استخدام مخاوف الخصوصية والأمان لدرء المنافسة عبر متجرها للتطبيقات.