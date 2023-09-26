الشركة الفنية لتوطين التقنية توقع شراكة مع مستشفيات مديدة

وقعت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) شراكة جديدة مع مستشفيات مديدة (Madeeda Hospitals) بحضور فهد أحمد الراجحي؛ نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مستشفيات مديدة، وعلي بن عبد اللطيف العثمان؛ الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية، وبحضور مجموعة من المدراء.

إذ اختارت مستشفيات مديدة نظام (كير وير) CareWare الذي طورته الشركة الفنية لتوطين التقنية باعتماد أفضل المعايير القياسية ليصبح النظام الطبي الإلكتروني والنظام المالي والإداري للمستشفيات.

الجدير بالذكر أن مستشفيات مديدة هي مشروع طبي جديد لقيادة خدمات الرعاية الطويلة الأجل، وتوفير رعاية تنفسية متقدمة وخدمات غسيل كلوي متخصصة، ووحدات خاصة لعلاج وإعادة تأهيل المرضى. وتتكون من 340 سرير، لتوفير رعاية صحية استثنائية لجميع المرضى من فريق عمل مميز بمهارات متخصصة ورؤية داعمة وملتزمة بتوفير رعاية صحية استثنائية لجميع المرضى منذ انطلاقها.

وتتميز الشركة الفنية لتوطين التقنية ببناء أنظمة صحية ومالية وإدارية متكاملة آخذة في الاعتبار توظيف أحدث ما توصلت إليه المعرفة في مجالات تقنية المعلومات، وقد طبقت الشركة نظامها الطبي الإلكتروني (كير وير) في عدد كبير من المستشفيات في القطاعين العام والخاص.

ويتميز النظام الطبي الإلكتروني (CareWare) بدعمه وحدة دورة الإيرادات التي تأتي متكاملة مع النظام الطبي، وترتبط بشكل مباشر مع النظام المالي والإداري. كما يتميز بدعمه تعدد الفروع وتعدد المنشآت ووحدات العمل، كما أنه قابل للتهيئة والتعديل والتكييف حسب متغيرات العمل في النظام، ومتوائم مع المعايير الدولية القياسية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يوفر نظام (CareWare) تطبيقًا للمريض وتطبيقًا آخر للطبيب يتيح التواصل بينهم مِن بُعد، ويحتوي تطبيق الجوال للطبيب على مجموعة خدمات إلكترونية مثل: خاصية تحديد قائمة المرضى وملفاتهم، وقارئ باركود لملف المريض، وتنبيهات بصدور نتائج المختبر للمرضى وصور الأشعة والتقارير، والاطلاع على الأدوية والقراءات السابقة ومراجعات المرضى.

كما يحتوي تطبيق الجوال للمريض على مجموعة خدمات، منها: إمكانية تحديث بيانات المريض بشكل ذاتي، وإمكانية إنشاء ملف للعائلة لسهولة المتابعة والاطلاع والتتبع، والاطلاع على الخدمات التي تلقاها المريض، ونتائج التحاليل والأشعة، والاطلاع على المواعيد وحجزها أو إمكانية تأجيلها أو إلغائها، والاطلاع على الموافقات الطبية للتأمين الطبي مع دورة كاملة لحساب المريض لإدارة عقد التأمين، وخدمات استشارية مِن بعد متكاملةٍ مع أداة الفيديو المرئي.

تجد الإشارة إلى أن نظام (كير وير) CareWare قد حصل على عدد من شهادات الكفاءة الخاصة بالأنظمة المالية والأمن السيبراني وغيرها من الاعتمادات في المملكة العربية السعودية.