الإنذار الأخير … واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة اعتبارًا من الشهر المقبل

قالت خدمة التراسل الفوري واتساب إنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتدعم واتساب حاليًا العمل على أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، أو بالإصدار 12 وما بعده من نظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل، أو الإصدار 2.5.0 وما بعده من نظام التشغيل (كايو أو إس) KaiOS، ومن ذلك هاتفا (جيوفون) JioPhone، و(جيوفون 2) JioPhone 2.

وفي ملاحظة نُشرت حديثًا على صفحة الأسئلة الشائعة، ذكرت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، أنه اعتبارًا من 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سيكون الحد الأدنى لدعم تطبيقها من نظام أندرويد هو الإصدار 5.0.

وبرّرت واتساب القرار بأنه يأتي لمواكبة أحدث التطورات في مجال التقنية التي تجعلها تتوقف بصورة روتينية عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردها لدعم أحدث الأنظمة.

وإذا توقفت واتساب عن دعم نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، فسوف يُرسل إليه إخطار وتذكير عدة مرات لترقية أجهزته لمواصلة استخدام واتساب.

وقالت الشركة: «سوف نحدِّث أيضًا صفحة (الأسئلة الشائعة) هذه بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من أندرويد الذي ندعمه هنا».

وبناءً على ذلك، فإن واتساب سوف تستمر في دعم هواتف آيفون التي تعمل بالإصدار 12 من نظام التشغيل آي أو إس.

ووفقًا لتقارير، فإن بعضًا من الهواتف الذكية التي لا تزال تعمل بالإصدار 4.1 من نظام أندرويد هي: (جالاكسي إس2) Galaxy S2، و(إل جي أوبتيموس جي برو) LG Optimus G Pro، و(موتورولا درويد ريزر) Motorola Droid Razr، و(سوني إكسبريا إس2) Sony Xperia S2.