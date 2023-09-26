وصل نظام التشغيل Wear OS 4 الأحدث إلى جميع ساعات أندرويد المتوافقة، ويأتي هذا الإصدار مع تحسينات للحصول على عمر بطارية أطول، ودعم المزيد من وجوه الساعات، وتوافق أفضل مع هاتفك.

ولكن عادة عند الترقية إلى إصدار جديد من نظام التشغيل Wear OS، قد يواجه المستخدمون أحيانًا مشكلات متعلقة بالإشعارات، والاتصال بالهاتف، وغيرها. لكن يمكن إصلاح تلك المشكلات بطرق بسيطة.

وفيما يلي سنذكر أكثر المشكلات شيوعًا في نظام Wear OS وكيفية حلها:

1- مساعد جوجل لا يستجيب:

يُعد (مُساعد جوجل) Google Assistant جزءًا أساسيًا من تجربة استخدام نظام Wear OS، فبدلاً من التعامل مع الشاشة الصغيرة لساعتك الذكية، يمكنك استخدام الأوامر الصوتية مع مساعد جوجل لإنجاز العديد من المهام.

قد يواجه بعض المستخدمين مشكلة عند قول: OK Google إذ لا يؤدي ذلك إلى تشغيل مساعد جوجل في الساعة، في هذه الحالة يمكنك إعادة تشغيل ساعتك الذكية باتباع الخطوات التالية لتجربة إصلاح المشكلة:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات في ساعتك الذكية، ثم اختر (النظام) System. اختر (إعادة تشغيل) Restart، ثم انقر فوق علامة الصح لتأكيد رغبتك في إعادة تشغيل الساعة.

2- طاقة بطارية الساعة الذكية تنفد بسرعة:

إذا استخدمت درجة عالية من السطوع في الشاشة، أو فعلت وجوه الساعة المتحركة، أو قمت بتثبيت تطبيقات غير ضرورية، فستنفد طاقة بطارية ساعتك الذكية بسرعة. ومع ذلك، يمكنك اتباع النصائح التالية لتحسين عمر البطارية في الساعات التي تعمل بنظام Wear OS:

اضبط سطوع الشاشة:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في ساعتك الذكية ثم اختر (الشاشة) Display، ثم (ضبط السطوع) Adjust brightness، واختر مدى سطوع شاشتك.

جرب وجه ساعة آخر:

تستنزف الوجوه التفاعلية التي تتضمن رسوم متحركة طاقة بطارية ساعات أندرويد بسرعة. لذا، اختر وجه ساعة بسيط من أجل توفير طاقة البطارية.

أوقف تشغيل الإشعارات غير الضرورية:

يؤثر تلقي مئات الإشعارات طوال اليوم في عمر بطارية ساعتك. لذا، أوقف تشغيل الإشعارات من التطبيقات غير الضرورية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (إشعارات التطبيقات) Apps notifications. انقر فوق (إظهار الجميع) Show all. أوقف تشغيل الزر أسفل قسم (Notification Keep Notes).

تحقق من المعلومات التفصيلية لبطارية الساعة :

يمكنك استخدام التطبيق المصاحب لساعتك للتحقق من الإحصائيات التفصيلية للبطارية. وقبل القيام بذلك، تأكد من توصيل ساعتك بهاتفك ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى التطبيق الخاص بساعتك في هاتفك. اختر (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings، ثم (بطارية الساعة) Watch battery. من هناك، يمكنك التحقق من التطبيقات التي تستخدم تستهلك طاقة البطارية أكثر، ويمكنك أيضًا تعرف عمر البطارية المقدر، وعرض مخطط لعمر البطارية.

أوقف تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة:

يُعد إيقاف تشغيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (always-on) طريقة أخرى للمساعدة في إطالة عمر بطارية ساعتك. ولإيقاف تشغيلها، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى التطبيق الخاص بساعتك في هاتفك. اختر (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings، ثم أوقف تشغيل خيار (Always-on screen).

3- انقطاع الاتصال بين الساعة والهاتف:

إذا واجهت مشكلة انقطاع الاتصال بين ساعتك الذكية وهاتفك باستمرار، جرب الطرق التالية لإصلاح هذه المشكلة:

تأكد من تشغيل خدمة البلوتوث في هاتفك. أوقف تشغيل وضع الطائرة في ساعتك التي تعمل بنظام Wear OS. أعد تشغيل ساعتك الذكية لإصلاح المشكلات البسيطة المتعلقة بالاتصال مع الهاتف. أعد ضبط ساعتك إلى إعدادات المصنع إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة.

4- عدم وصول الإشعارات إلى الساعة:

يستخدم الكثير من الاشخاص الساعات الذكية لتتبع الإشعارات بشكل أساسي لتجنب الحاجة إلى امساك الهاتف باستمرار، ولكن في بعض الأحيان، قد يواجهون مشكلات في وصول الإشعارات. ولإصلاح المشكلة، أعد تشغيل ساعتك وإذا استمرت المشكلة نفسها، جرّت الحلول التالية:

إيقاف تشغيل وضع السينما:

يتضمن نظام Wear OS وضع يُسمى (وضع السينما) Cinema mode يجعل شاشة ساعتك لا تضيء أو تعرض الإشعارات، حتى لو حركت معصمك أو نقرت على الشاشة. وإذا فعلت هذا الوضع ونسيت إلغاء تنشيطه، فلن تظهر الإشعارات في ساعتك. ولتعطيله، اسحب شاشة الساعة من الأعلى ثم انقر فوق أيقونة وضع السينما لتعطيله.

تحقق من إعدادات إشعارات التطبيقات:

إذا كنت تواجه مشكلات في الإشعارات الخاصة بتطبيق معين انتقل إلى الإعدادات في ساعتك، ثم اتبع الخطوات التالية:

اختر (إشعارات التطبيقات) Apps notifications. انقر فوق (إظهار الجميع) Show all. أوقف تشغيل الزر أسفل قسم (Notification Keep Notes).

تحقق من أن هاتفك متصل بالإنترنت:

إذا كان هاتفك المتصل بالساعة يواجه مشكلات في الاتصال بشبكة الإنترنت، فلن تحصل على إشعارات لحظيًا في هاتفك والساعة الذكية. يمكنك فتح أي موقع ويب للتحقق من أن هاتفك متصل بالإنترنت، وإذا واجهت مشكلات متكررة في الشبكة، فأعد ضبط إعدادات الشبكة وحاول مرة أخرى.

تحقق من إعدادات الإشعارات في هاتف أندرويد المتصل بساعتك:

يجب أن تسمح لإشعارات شاشة القفل في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد بإرسال تنبيهات إلى ساعتك الذكية المتصلة. وللتأكد من ذلك، اتبع الخطوات التالية: