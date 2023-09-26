أبرز الساعات الذكية التي تتميز بعمر البطارية الطويل في عام 2023

يتوفر في الأسواق عدد كبير من الساعات الذكية المتفاوتة في المواصفات والأسعار، والكثير من الأشخاص يبحثون عن ساعات تتميز بعمر البطارية الطويل، إذ إن هذه المزية تُعد شرط أساسي عند اختيار الساعة الذكية بالنسبة لبعض المستخدمين، لذلك، طَورت العديد من العلامات التجارية ساعات ذكية يمكن استخدامها لمدة أسبوع أو أكثر بعد كل شحنة.

تُعدّ هذه الساعات مناسبة للأشخاص الذين يريدون تتبع العديد من المؤشرات الصحية، وتتبع النوم دون الاضطرار إلى شحن ساعاتهم الذكية يوميًا، وهي مناسبة أيضًا لمحبي الرياضات والمغامرات الخارجية الذين يقضون عدة أيام في الخارج في أماكن قد لا يتوفر فيها مصدر للطاقة.

فإذ كنت ممن يبحثون عن ساعة ذكية تتميز بعمر البطارية الطويل، فإليك بعض أبرز تلك الساعات:

1- ساعة Amazfit Band 7:

تتميز Amazfit Band 7 بعمر البطارية الطويل إذ تستمر هذه الساعة في العمل لمدة 18 يومًا، وهذا يعني أنه يمكنك الذهاب في رحلة خارجية لمدة أسبوعين مع ارتداء هذه الساعة الذكية وترك الشاحن في المنزل.

وبالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، تتميز ساعة Amazfit Band 7 بوجود مزايا لتتبع جميع البيانات المهمة مثل: معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، والتمارين الرياضية والخطوات والنوم وغيرها. وتأتي مع هيكل مقاوم للماء، مما يسمح لك بالسباحة دون الحاجة إلى نزعها من معصمك.

تُباع ساعة Amazfit Band 7 بسعر 166 ريالًا سعوديًا.

2- ساعة Amazfit GTS 4 Mini:

خيار آخر من Amazfit، هي ساعة Amazfit GTS 4 Mini التي تأتي بحجم شاشة أكبر قليلًا من ساعة Amazfit Band 7 وتحتوي على العديد من المزايا القوية، منها: تتبع معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم ومزايا تتبع النوم، وأكثر من 120 وضعًا رياضيًا.

تتميز هذه الساعة بعمر البطارية الطويل، إذ يمكن أن تستمر في العمل لمدة تصل إلى 15 يومًا، لكن في حالة استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج باستمرار، ستستنزف طاقة البطارية بسرعة. من ناحية أخرى، يمكنك تمديد عمر البطارية إلى ما يصل إلى 45 يومًا باستخدام وضع توفير الطاقة وتقليل استخدام بعض المزايا.

تُباع ساعة Amazfit GTS 4 Mini بسعر 358 ريالًا سعوديًا.

3- ساعة Fitbit Versa 4:

تتميز ساعة Fitbit Versa 4 بعمر بطارية يستمر حتى ستة أيام، وتتضمن مزايا متعددة، إذ تتبع هذه الساعة معدل ضربات القلب طوال اليوم، وتحتوي على أكثر من 40 وضعًا للتمارين الرياضية، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم، وغيرها.

سيؤدي استخدام مزايا معينة، مثل: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، إلى استنزاف طاقة البطارية بسرعة أكبر، لكنك ستحصل على نصف أسبوع على الأقل من عمر البطارية مع هذه الساعة.

تُباع ساعة Fitbit Versa 4 بسعر 749 ريالًا سعوديًا.

4- ساعة Garmin vivoactive 4:

مثل ساعات Fitbit، لا تدوم ساعات Garmin الذكية لأسابيع لكل شحنة، لكنها تقدم الكثير من المزايا المفيدة والمتميزة وتسمح لك بتتبع كل المؤشرات الصحية والتمارين الرياضية المختلفة.

تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام لكل شحنة، ويمكنك مشاهدة كيفية أداء التدريبات في الشاشة والاستماع إلى الموسيقى وتتبع المؤشرات الصحية، والرياضات المختلفة، وغيرها. وكلما استخدمت مزايا أكثر، نفدت طاقة البطارية بشكل أسرع.

تُباع ساعة Garmin vivoactive 4 بسعر 1590 ريالًا سعوديًا.

5- ساعة Garmin Instinct 2 Solar:

تتميز ساعة Garmin Instinct 2 Solar بأنها تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يمكنك الحصول على عمر بطارية لا نهائي، ولن تضطر أبدًا إلى إعادة شحنها طالما أنك ترتديها لمدة ثلاث ساعات على الأقل في الخارج تحت أشعة الشمس كل يوم، في هذه الحالة ستستمر في العمل دون الحاجة إلى شحنها بالطريقة التقليدية.

مع تعرض هذه الساعة إلى ضوء الشمس المباشر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات يوميًا، ستحصل على ما يصل إلى 48 ساعة في وضع GPS. ويمكنك إطالة عمر البطارية باستخدام مدير الطاقة (power manager) لضبط الإعدادات وأجهزة الاستشعار لاستخدام أقل كمية من الطاقة. من ناحية أخرى، تأتي هذه الساعة مع كابل لشحن البطارية سلكيًا حسب الحاجة.

وبالإضافة إلى أنها تعمل بالطاقة الشمسية، تتميز ساعة Garmin Instinct 2 Solar بأنها مقاومة للماء، إذ يمكنك السباحة دون الحاجة إلى إزالتها عن معصمك، كما أنها تأتي بهيكل قوي تجعلها مناسبة للمغامرات الخارجية.

تُباع ساعة Garmin Instinct 2 Solar بسعر 1713 ريالًا سعوديًا.

أي ساعة ذكية هي الأفضل لك؟

ستختار الساعة الذكية المناسبة بناءً على أكثر من عامل وليس مجرد عمر البطارية، فإذا كنت تحب المغامرات الخارجية، ستحتاج إلى ساعة تأتي مع هيكل قوي، وتتميز بعمر بطارية طويل، وفي هذه الحالة ستكون ساعة Garmin Instinct 2 Solar التي تعمل بالطاقة الشمسية هي المناسبة لك من ناحية عمر البطارية وتصميمها ومزاياها المناسبة لمحبي الرياضات الخارجية والسباحة.

بالنسبة إلى ساعة Fitbit Versa 4 فهي توفر عمرًا جيدًا للبطارية، وتُعد خيارًا مناسبًا إذا كنت تريد ساعة تحتوي على مزايا متميزة مع عمر بطارية متوسط.

أما إذا كنت ستعتمد في اختيارك على السعر وعمر البطارية معًا، فإن الساعات الذكية من العلامة التجارية Amazfit ستكون مناسبة لك، وتعد Amazfit Band 7 خيارًا مناسبًا للرياضيين العاديين والمستخدمين العاديين، فهي تُباع بسعر جيد وتتميز بعمر بطارية طويل، وتتضمن العديد من المزايا.