آبل تضيف ملفات البودكاست من التطبيقات الخارجية

أعلنت شركة آبل جهودها الكبرى منذ عقود لتعزيز المحتوى الأصلي عبر تطبيقها للبودكاست، وذلك من خلال طرح التجربة المطورة لتطبيقها للبودكاست، ويتزامن ذلك مع نقل جوجل لمستمعي البودكاست إلى YouTube Music.

وحصل التطبيق على تحديث برمجي يتماشى مع نظام التشغيل iOS 17، كما أنه يوفر الآن شبكة واسعة لجمهوره من خلال السماح للمستخدمين بالاتصال من خلال التطبيقات الخارجية.

وتدعم الخدمة الآن تصميمًا محدثًا مع عمل فني بوضع ملء الشاشة وقائمة الانتظار الانسيابية وصور الحلقات والأدوات التفاعلية ومرشحات البحث ودعم وضع الاستعداد الجديد لجهاز آيفون، إلى جانب التحديث البرمجي.

وبالإضافة إلى ذلك، تسمح آبل للمشتركين في Apple Music و +Apple News والشركاء Calm و Lingokids بالوصول إلى أكثر من 60 ملف بودكاست أصلي، ومنها عروض Apple Music Radio التي تتاح الآن في تطبيق Apple Podcasts.

وتشير الشركة إلى أن هناك أكثر من 100 ملف بودكاست جديد ضمن Apple Podcasts، مع إطلاقها في خريف هذا العام عروضًا جديدة كل أسبوع.

كما تتمكن التطبيقات الأخرى ذات الاشتراكات أيضًا من التكامل مع Apple Podcasts من خلال واجهة برمجة التطبيقات الجديدة التي تجعل عروضها القائمة على الاشتراك متاحة للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا داخل تطبيق Apple Podcasts.

ويتضمن ذلك أي تطبيق يوفر محتوى صوتيًا متميزًا، مثل ملفات البودكاست وموجزات الأخبار والمقالات والبرامج الإذاعية والدورات التعليمية والتأملات الموجهة وأصوات النوم والمزيد.

وتتاح التطبيقات الخارجية المتكاملة مع واجهة برمجة التطبيقات هذه لاستيراد محتواها أيضًا في Apple Podcasts، حيث يمكن للمشتركين تسجيل الدخول يدويًا إلى الحسابات من تطبيق Apple Podcasts.

وتوضح الشركة أن هذا يسمح لهم ببث المحتوى عبر أجهزة آبل، ومنها آيفون وآيباد وماك و Apple TV و HomePod و CarPlay و Apple Watch مع AirPods، ويحتاج المستخدمون إلى iOS 17 أو iPadOS 17 أو macOS Sonoma للاتصال.

وأطلقت آبل في الأمس خدمة Apple News+ Narrated، التي تحتوي على مقالات يرويها ممثلون صوتيون محترفون، وهناك أربعة عروض عبر Apple News الآن و 42 عرضًا آخر عبر Apple Music.

وتوضح الشركة إضافة المزيد من التطبيقات الخارجية بدءًا من الشهر المقبل، ويشمل ذلك وكالة بلومبرج وصحف وول ستريت جورنال والإيكونوميست والتايمز وواشنطن بوست.