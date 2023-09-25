هواوي تطلق جهازها اللوحي الرائد MatePad Pro .. عاجل

عقدت شركة هواوي في وقت سابق من اليوم حدث إطلاق، حيث أعلنت مجموعة من المنتجات الجديدة في الصين، ومنها حاسوبها اللوحي المتطور MatePad Pro بقياس 13.2 بوصات.

ويتميز النموذج الجديد من الأجهزة اللوحية لعملاقة التكنولوجيا الصينية بشاشة طويلة بقياس 13.2 بوصات وبدقة تبلغ 2880×1920 بكسل مع نطاق ألوان واسع، ونسبة تباين تبلغ 1,000,000:1، وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2، وتعتيم PWM العالي التردد بقدرة 1440 هرتز، وشهادة راينلاند العالمية لحماية العين 3.0.

وقال يو تشنغ دونغ، رئيس المستهلكين في هواوي: “MatePad Pro 13.2 هو الجهاز اللوحي الأولي في العالم المزود بشاشة OLED المرنة”.

ويأتي الجهاز اللوحي بتصميم شاشة ممتدة من الحافة إلى الحافة، في حين يتميز الجزء الخلفي بوحدة كاميرا دائرية.

والجدير بالذكر أنه يتميز أيضًا بأعلى نسبة شاشة إلى جسم في الصناعة التي تبلغ 94 في المئة. وتحتوي الواجهة أيضًا على حافات صغيرة على الجانب، وشق في الأعلى، وتصميم نحيف.

ويزن الجهاز 580 جرامًا ويبلغ سمكه 5.5 ملم. وتدعي شركة هواوي أنه أنحف وأخف الأجهزة اللوحية في العالم بالنسبة لحجمه الكبير.

وزودت الشركة الحاسوب اللوحي بمعالج Kirin 9000s المشغل لسلسلة Mate 60 من الهواتف الذكية الرائدة للعلامة التجارية. ويقترن هذا المعالج بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وواحد تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وركزت الشركة على آلية التبريد، حيث يحتوي الجهاز 52 ألف ميلي متر مكعب من الجرافيت لتبديد الحرارة والتبريد السائل لغرفة البخار.

وتشغل البطارية الضخمة بسعة 10100 ميلي أمبير الجهاز اللوحي، وهي داعمة للشحن السريع بقوة 88 واط القادر على شحن الجهاز إلى نسبة 85 في المئة في غضون 40 دقيقة من الشحن، في حين يستغرق الشحن الكامل نحو 65 دقيقة.

وبالنسبة للصوت، جهزت هواوي MatePad Pro بستة مكبرات صوت مزدوجة القناة، ويدعم الحاسوب الصوت المكاني، وحاصل على شهادة Huawei Sound.

وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر ToF، في حين يتميز الجزء الخلفي بكاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى برامج ترميز Bluetooth 5.2 و AAC و LDAC. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4 ويصل أيضًا مع قلم M-Pen من الجيل الثالث للشركة.

ويستخدم هذا القلم تقنية StarLight مع أكثر من 10000 مستوى من الضغط ويمكن أن يصل زمن الاستجابة إلى 0 ميلي ثانية.

ووفقًا للملاحظات الرسمية، فإن قلم M-Pen سريع ويقدم تجربة كتابة ورسم محسنة مقارنةً بسابقه، وقارنت هواوي قلمها بقلم Apple Pen، حيث ادعت أن الدقة أعلى بنسبة 20 في المئة من قلم آبل من الجيل الثاني.

ويتوفر الجهاز اللوحي بخيارات لونية متعددة، وهي الأزرق والأبيض والأسود، مع إعدادات مختلفة من حيث مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت – نحو 711 دولارًا.

12 جيجابايت + 512 جيجابايت – نحو 780 دولارًا.

12 جيجابايت + 1 تيرابايت – نحو 916 دولارًا.

16 جيجابايت + 1 تيرابايت نحو 957 دولارًا.

16 جيجابايت + 1 تيرابايت مع مجموعة لوحة المفاتيح والقلم – نحو 1135 دولارًا.

وتبدأ شركة هواوي في 25 أكتوبر 2024 البيع الأولي للجهاز، الذي من المقرر وصوله في 28 أكتوبر.