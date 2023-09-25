هواتف آيفون 15 تدعم الاتصال بالإنترنت السلكي .. عاجل

أكدت شركة آبل أن هواتف آيفون 15 الجديدة يمكنها الاتصال سلكيًا بشبكة الإنترنت بفضل منفذ USB-C الجديد.

وقالت آبل عبر موقعها الرسمي إنه من الممكن استخدام محول “USB إلى إيثرنت” مع هواتف آيفون 15 الجديدة، لتوصيل كابل الإنترنت السلكي بهواتف آيفون.

ويتيح الاتصال السلكي المباشر بالإنترنت سرعة أكبر في التحميل والرفع مقارنةً بالإنترنت اللاسلكي المتاح عبر شبكات واي فاي.

ويمكن باستخدام محول “USB إلى إيثرنت” توصيل هواتف آيفون مباشرةً بكابل الإنترنت دون الحاجة إلى موجّه “راوتر” أو توفر شبكة إنترنت لاسلكية.

وعند توصيل هاتف آيفون بكابل إيثرنت للإنترنت السلكي، يظهر خيار “إيثرنت Ethernet” في الإعدادات على نحو تلقائي، ويتيح معلومات مرتبطة بعنوان الجهاز “الآي بي IP” مع خيارات مختلفة للضبط والتشغيل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك أجهزة بالفعل تتيح الاتصال السلكي بالإنترنت من خلال منفذ USB-C، ومنها أجهزة مايكروسوفت سيرفيس.

وأكد موقع MacRumors نجاح الاتصال السلكي بالإنترنت عبر هواتف آيفون 15 نقلًا عن بعض المستخدمين الذين أفادوا بوصول سرعة الاتصال إلى مستويات قياسية مقارنةً بالاتصال اللاسلكي عبر شبكات واي فاي.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تتيح أيضًا الاتصال السلكي بالإنترنت في الإصدارات الأقدم من آيفون عند استخدام محول “لايتننج إلى إيثرنت”.

ويتيح منفذ USB-C الجديد في هواتف آيفون 15 مجموعة واسعة من الفوائد، منها إمكانية الاتصال بعدد كبير من الملحقات والكابلات دون قيود، وكذلك إمكانية شحن هواتف آيفون أو أندرويد الأخرى.