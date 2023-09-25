مقارنة بين ساعتي Watch Series 9 من آبل و Pixel Watch من جوجل

بدأت ساعات آبل الجديدة بالوصول إلى الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، ومنها ساعة Watch Series 9، ومع أن هذه الساعة تتميز ببعض التحسينات الممتازة مقارنةً بالطراز السابق، إلا أنها ليست الساعة الذكية المناسبة للجميع خاصة الأشخاص الذين يمتلكون هواتف تعمل بنظام أندرويد، لأن ساعة آبل لا تقترن مع أجهزة أندرويد.

وفي الوقت نفسه، فإن ساعة جوجل الأولى Pixel Watch تُعد واحدة من أفضل الساعات الذكية المناسبة لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وقبل اختيار أي ساعة ذكية جديدة لا بد من تعرف مواصفاتها وجميع المزايا التي تتمتع بها، لذا، سنوضح فيما يلي مواصفات ومزايا ساعتي Watch Series 9 من آبل و Pixel Watch من جوجل:

ساعة Pixel Watch:

تأتي ساعة Pixel Watch من جوجل بتصميم دائري جميل، حيث تغطي القبة الزجاج الثلاثية الأبعاد شاشة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة 450 × 450 بكسلًا، وبكثافة 320 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تحتوي ساعة Pixel Watch من جوجل على زر دوار وزر آخر، وتأتي بحجم واحد فقط بمقاس 41 ملم، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود غير اللامع (Matte Black) مع سوار أسود، أو فضي لامع (Polished Silver) مع سوار أبيض، أو ذهبي (Champagne Gold) مع سوار بندقي (hazel).

تعمل ساعة Pixel Watch بنظام Wear OS 3.5 الذي تعمل به العديد من الساعات الذكية الأخرى مثل: Mobvoi و Fossil. ومن المزايا الرئيسية لساعة Pixel Watch هي وجوه الساعة المتنوعة والتكامل مع مزايا Fitbit.

تحتوي هذه الساعة على عداد للخطوات، ومزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى تقديرات حول كمية السعرات الحرارية المحروقة، ومزايا لتتبع النوم، وتخزن ساعة Pixel Watch المعلومات التي تجمعها في تطبيق Fitbit، الذي يوفر مزايا أساسية مجانًا، ولكنه يتطلب اشتراكًا بقيمة 10 دولارات شهريًا في خطة Fitbit Premium للوصول إلى جميع المزايا الأخرى مثل: الوصول إلى البيانات المُسجلة من مدة تتجاوز 90 يومًا، وتقارير العافية (Wellness Reports) القابلة للتنزيل.

تحتوي هذه الساعة على بطارية تبلغ سعتها 294 ميلي أمبير/ الساعة، وتستمر بالعمل لمدة أكثر قليلًا من 24 ساعة بعد كل شحنة. وإذا كنت ترتديها طوال الليل لتتبع النوم، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إعادة الشحن في الصباح الباكر في معظم الأيام.

تُباع ساعة Pixel Watch بسعر 350 دولارًا.

ساعة Apple Watch Series 9:

تأتي ساعة Apple Watch Series 9 بالتصميم ذاته الذي تعتمده آبل في ساعاتها الذكية ويتضمن الهيكل المستطيل، وتأتي بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم.

تضم ساعة Series 9 شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) وتبلغ دقة الشاشة للطراز مقاس 41 ملم 352 × 430 بكسلًا، أما في طراز 45 ملم فهي تأتي بدقة 396 × 484 بكسلًا.

تدعم الشاشة في كلا الطرازين مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة. أما فيما يتعلق بالسطوع، فإن شاشة ساعة Series 9 تتمتع بمزية السطوع الفائق، حيث تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف سطوع طراز Series 8 السابق.

تعمل ساعة Series 9 بمعالج من نوع S9 الجديد بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP)، ويضم محركًا عصبيًا رباعي النوى. يتميز هذا المعالج الجديد بأنه قادر على معالجة مهام التعلم الآلي بما يصل إلى ضعف سرعة المعالج الذي تعمل به ساعة Watch Series 8 التي صدرت العام الماضي، مما يوفر مستوى جديدًا من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام أفضل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الإملاء في Watch Series 9 أكثر دقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بطراز Watch Series 8. ويضمن هذا التحسّن أن تكون التحويلات من الصوت إلى النص أكثر دقة، مما يعزز تجربة المستخدم خاصة في الحالات التي تتطلب استجابات سريعة.

تحتوي هذه الساعة على جميع المزايا التي تحتاجها لتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة. وتقدم Apple Watch Series 9 مزية جديدة تمامًا، وهي إمكانية استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri للتعامل مع الطلبات مباشرة في الساعة بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل: بدء تمرين أو ضبط المنبهات.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم هذه الساعة أيضًا استخدام سيري للوصول إلى البيانات من تطبيق Health بسهولة، على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يسأل عن عدد ساعات نومه في الليلة السابقة، أو يتحقق من حالة اكتمال حلقة النشاط الخاصة به، أو يحصل على تحديثات حول مستويات السكر في الدم.

من ناحية أخرى، تقدم Watch Series 9 إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة، مما يتيح التي لك التحكم في الساعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة مثل: إيقاف جهاز التوقيت أو الرد على المكالمات الهاتفية.

وفيما يتعلق بالبطارية، فإن ساعة Watch Series 9 تتمتع بعمر بطارية يدوم حتى 18 ساعة، كما ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في ساعة Watch Series 9 الجديدة لتصبح 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في طراز Watch Series 8 السابق. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة وقوائم تشغيل الموسيقى ومجموعة واسعة من التطبيقات.

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1,599 درهمًا إماراتيًا