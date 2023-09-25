مزية جديدة في هواتف iPhone 15 لإطالة عمر البطارية.. إليك كيفية استخدامها

عندما ينخفض عمر البطارية في هواتف آيفون فإن أول ما يفكر به المستخدم هي الترقية إلى هاتف أحدث، إذ لا يوجد أي شيء يمكن القيام به لمنع انخفاض عمر البطارية، فهو ينخفض مع مرور الوقت بغض النظر عن إصدار آيفون الذي تختاره، ومع ذلك، أضافت آبل مزية جديدة في سلسلة هواتف iPhone 15 الجديدة تساعد في إطالة عمر البطارية.

تتيح لك المزية الجديدة التوقف عن شحن البطارية تلقائيًا عند نسبة 80% مما يساعد في إطالة عمرها، وفيما يلي سنوضح كيفية تفعيلها:

كيفية تفعيل مزية تحديد نسبة الشحن في هواتف iPhone 15:

تحتوي جميع هواتف iPhone 15 على خيار جديد لتحديد نسبة الشحن بحيث يتوقف هاتف آيفون تلقائيًا عن الشحن عند الوصول إلى نسبة الشحن إلى 80%، ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery. انقر فوق خيار (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging، ثم اختر (تحسين الشحن) Charging Optimization. اختر حد 80% (80% limit) لإيقاف الشحن عند وصول نسبة شحن البطارية إلى هذا المستوى.

تُعد القدرة على التوقف عن الشحن عند نسبة 80% طريقة مفيدة لإطالة عمر بطارية آيفون، وهي مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى إبقاء هاتف آيفون متصلاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.

كيفية تحسين عمر البطارية في هواتف آيفون الأقدم:

في الوقت الحالي، تتوفر مزية تحديد نسبة شحن البطارية بعد وصول نسبة الشحن إلى 80% في سلسلة هواتف iPhone 15 فقط. وإذا كانت هذه المزية تعتمد بشكل كامل على نظام التشغيل، فقد تقرر آبل إضافتها إلى أجهزة آيفون الأقدم عبر تحديثات iOS القادمة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإليك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لتحسين عمر البطارية في هواتف آيفون الأقدم:

1- لا تعطل مزية شحن البطارية المحسن:

يمكن لهاتف آيفون التوقف عن الشحن بمجرد أن تصل نسبة الشحن إلى 80%، ولكن هذا يحدث فقط في الأوقات التي يعتقد فيها نظام iOS أنك لن تحتاج إلى استخدام آيفون. تسمى هذه المزية شحن البطارية المحسن، حيث يستخدم آيفون خوارزميات التعلم الآلي لفهم نمط الشحن اليومي، بحيث لا يتم تنشيط “شحن البطارية المحسن” إلا عندما يتوقع آيفون توصيله بشاحن لفترة طويلة. تهدف هذه الخوارزمية إلى ضمان الحفاظ على آيفون مشحونًا بالكامل عند فصله.

يمكنك التحقق من تفعيل مزية شحن البطارية المحسن بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings ثم (البطارية) Battery ثم (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging، وتأكد من تفعيل خيار (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.

2- تجنب درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة جدًا:

درجات الحرارة الشديدة السخونة والشديدة البرودة تؤثر سلبًا في صحة بطارية هاتف آيفون، فقد صُممت هذه البطارية للعمل بشكل أفضل في درجات الحرارة التي تتراوح بين 62 درجة فهرنهايت إلى 72 درجة فهرنهايت (16 إلى 22 درجة مئوية).

ستظل البطارية تعمل بشكل جيد عند درجات حرارة أعلى أو أقل قليلاً، لكنها ستتأثر سلبًا عند استخدام آيفون في درجات حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، أو أقل من 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية)).

3- احتفظ بهاتف آيفون بطريقة صحيحة:

إذا كنت تفكر في التوقف عن استخدام هاتف آيفون لفترات طويلة لسبب معين وترغب في تخزينه في مكان ما، فيجب عليك شحنه إلى 50% قبل إيقاف تشغيله وتخزينه. وعند تخزينه تأكد من أن بيئة التخزين باردة وجافة، بحيث تقل درجة حرارتها عن 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).

4- إجراء بعض التعديلات لتحسين عمر البطارية:

توصي آبل أيضًا ببعض التعديلات الصغيرة في هواتف آيفون لتحسين عمر البطارية، ومنها:

تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متاح.

استخدام شبكة الواي فاي حيثما توفرت، إذ يمكن للبيانات الخلوية أن تستنزف طاقة بطارية آيفون بشكل أسرع.

تقليل سطوع الشاشة وتفعيل مزية الضبط التلقائي للسطوع ( automatic brightness adjustment) .

استخدام وضع الطاقة المنخفضة ( Low Power Mode) في هاتف آيفون.

تعطيل الوصول إلى خدمات الموقع (Location) للتطبيقات التي لا تحتاج إلى هذه المعلومات.

إيقاف تشغيل التنبيهات الخاصة ببعض التطبيقات غير المهمة.

الخاتمة:

إذا استمرت طاقة البطارية في هاتف آيفون بالاستنزاف بسرعة على الرغم من بذل قصارى جهدك للحفاظ على صحة البطارية وإطالة عمرها، ففكر في استبدال البطارية وليس الهاتف. وقبل القيام بذلك، تحقق من صحة البطارية بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم (البطارية) Battery ثم (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging.

إذا كانت السعة القصوى نحو 80%، فقد يساعد استبدال البطارية في تحسين أداء الهاتف وتقليل استنزاف طاقة البطارية بسرعة.