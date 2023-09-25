كيف تستخدم وضع StandBy من نظام iOS 17 في هواتف أندرويد؟

طرحت آبل خلال الأيام الماضية نظام التشغيل iOS 17، الذي يضم العديد من المزايا الجديدة التي تسهل على مستخدمي هواتف آيفون تجربة تخصيص هواتفهم وجعلها أكثر تعبيرًا عن شخصيتهم، مثل: المزايا الجديدة في تطبيق الهاتف، وتطبيق الرسائل، وتطبيق جديد لتسجيل اليوميات، بالإضافة إلى وضع جديد يُسمى (StandBy).

يمنح وضع (StandBy) في نظام iOS 17 مستخدمي آيفون تجربة جديدة بملء الشاشة قابلة للتخصيص، تسهّل الاطلاع على المعلومات بلمحة حتى من مسافة بعيدة عندما يكون هاتف آيفون على جانبه أثناء الشحن.

إذ يحوّل هذا الوضع هاتف آيفون إلى شاشة عرض ذكية من نوع ما، مكتملة بساعة رقمية وأدوات متنوعة لإظهار أشياء مثل: التقويم، أو المهام القادمة، أو حالة الطقس، بشكل دائم عندما يكون موضوعًا على جانبه أو يجري شحنه، فعند توصيل هاتف آيفون مع شاحن MagSafe ووضعه بالاتجاه الأفقي، ستُظهر شاشة آيفون الوقت وبعض العناصر الأخرى التي تختارها، كما يمكنك عرض صورك المفضلة.

هذه المزية ليست جديدة على نظام أندرويد، إذ تقدم أحدث هواتف سامسونج التي تعمل بواجهة المستخدم One UI 5، أو أي إصدار أحدث، مزية مشابهة لها بفضل الشاشة التي تعمل دائمًا، ولكن وضع (StandBy) في هواتف آيفون يوّفر خيارات تخصيص أكثر، وهو بلا شك مزية مثيرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يقتصر الأمر على هواتف سامسونج الحديثة فقط، إذ لا توجد هواتف أخرى تعمل بنظام أندرويد تدعم مثل هذه المزية. ولكن توفر هذه المزية في نظام أندرويد ليس أمرًا صعبًا؛ إذ يوجد في متجر جوجل بلاي الآن تطبيق لكل شيء تقريبًا.

إذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد ومهتمًا بهذه المزية الذكية وترغب في الحصول عليها في جهازك، سنستعرض في هذا المقال آلية ذلك.

إليك كيفية استخدام وضع (StandBy) في هواتف أندرويد:

كما هي العادة؛ بعد فترة وجيزة من كشف آبل عن نظام التشغيل iOS 17 في شهر يونيو الماضي، وصلت مجموعة من التطبيقات إلى متجر جوجل بلاي، التي تهدف إلى جلب وضع (StandBy) إلى جميع هواتف أندرويد.

ولكن هناك تطبيق واحد تتميز عن التطبيقات كلها؛ وهو تطبيق (StandBy Mode Pro)، إذ يقدم خيارات تخصيص وفيرة، حتى أكثر من تلك التي يوفرها وضع (StandBy) الأصلي في نظام iOS 17.

يحوّل تطبيق (StandBy Mode Pro) هاتفك أو جهازك اللوحي إلى شاشة ذكية أثناء الشحن، ولكن بدلاً من مجرد تقليد الساعات والأدوات المختلفة التي ستجدها في نظام iOS 17، هناك عدد غير قليل من الخيارات للاختيار من بينها. إذ يمكنك اختيار وضع (Duo)، الذي يقسم شاشتك إلى نصفين ويضع عناصر واجهة مستخدم قابلة للتمرير على كلا الجانبين.

ولأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك، يستعير تطبيق (StandBy Mode Pro) الوضع الليلي من نظام iOS 17، إذ تتكيف الشاشة مع الإضاءة المحيطة المنخفضة في الليل وتُعرض المعلومات في شاشات وضع StandBy كلها باللون الأحمر، مما يجعلها مثالية لنوم خالٍ من التشتيت.

وفي هذه النقطة يتفوق هذا التطبيق على مزية آيفون، إذ لا توفر آبل أي خيارات تخصيص في الوضع الليلي، ولكن يتيح لك تطبيق (StandBy Mode Pro) في هواتف أندرويد اختيار مقدار اللون الأحمر الذي تريده في شاشات وضع StandBy، وحتى تعيين مستويات السطوع المخصصة، هناك أيضًا خيار لجدولة الوضع الليلي.

كان هناك القليل من القلق بشأن ظهور مشكلة (Burn-in) – وهي عبارة عن علامة مرئية تظهر في الشاشة وتبقى بغض النظر عما تشاهده أو تفعله، وقد يكون هذا بسبب ترك صورة ثابتة في الشاشة لفترة طويلة من الوقت – في شاشة هواتف أندرويد؛ خاصة بالنظر إلى أن العديد من أفضل هواتف أندرويد تضم شاشات OLED.

ولكن مطور التطبيق فكر أيضًا في هذه المشكلة، وقدم خيار الحماية من (Burn-in) الذي يمكنك تفعيله من خلال الإعدادات، عند تشغيله، سيقوم التطبيق بتغيير ألوان وضع StandBy بشكل دوري لمنع حدوث أي مشاكل، والحفاظ على الشاشة في أفضل حالاتها.

إذا كنت ترغب في استخدام هذه المزية في جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك تنزيل الآن تطبيق (StandBy Mode Pro) من متجر جوجل بلاي مجانًا.

