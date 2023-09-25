قراصنة يسرقون مبلغًا هائلًا من شركة العملات المشفرة Mixin

أعلنت شركة العملات المشفرة (ميكسين) Mixin اليوم الاثنين إن قراصنة سرقوا زهاء 200 مليون دولارها منها، وذلك في وقت مبكر من يوم السبت، فيما يقول الباحثون إنه أكبر سرقة للعملات المشفرة حتى الآن هذا العام.

وقالت (ميكسين) Mixin، التي تظهر صفحتها في موقع لينكدإن أن مقرها هونج كونج، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) إن قاعدة بيانات مزود الخدمة السحابية لشبكتها «تعرضت لهجوم من قبل قراصنة، مما أدى إلى فقدان بعض الأصول»، وإن «تلك الأموال تبلغ زهاء 200 مليون دولار أمريكي».

وتصف (ميكسين) Mixin نفسها بأنها شبكة لنقل الأصول الرقمية. ويبلغ عدد مستخدميه مليون مستخدم، وذلك بحسب موقعه على الإنترنت.

وقالت الشركة إنها توقفت عن السماح للمستخدمين بسحب أموالهم من الشبكة، لكن التحويلات لم تتأثر وسوف يُعاد فتح الخدمات عقب إصلاح الثغرات الأمنية.

وأضافت (ميكسين) Mixin أنها سوف تعلن عن حل «لكيفية التعامل مع الأصول المفقودة».

وبتكلفة قدرها 200 مليون دولار، سيكون هذا الاختراق عاشر أكبر اختراق للعملات المشفرة على الإطلاق، وذلك من حيث حجم العملات المشفرة المسروقة، والأكبر حتى الآن في عام 2023، وذلك بحسب شركة أبحاث سلسلة الكتل (إليبتيك) Elliptic.

وفي العام الماضي، سرق القراصنة عملات مشفرة بقيمة تصل إلى 3.8 مليار دولار، مما جعله أسوأ عام على الإطلاق، وذلك وفقًا لباحثي سلسلة الكتل (تشيناليسيس) Chainalysis.

وفي وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أظهرت الأبحاث أن قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية سرقوا مئات الملايين من العملات المشفرة لتمويل برامج الأسلحة النووية للنظام.

وفي شهر آذار/ مارس من العام الماضي، اتهم المسؤولون الأمريكيون قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية بسرقة مبلغ قياسي يزيد على 600 مليون دولار من الأصول المشفرة من شركة (رونين بريدج) Ronin Bridge في لعبة سلسلة الكتل المشهورة (أكسي إنفينيتي) Axie Infinity، وذلك باستخدام مفاتيح خاصة مسروقة، وهي كلمات مرور تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الأموال وإدارتها.