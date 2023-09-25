شاومي تطلق شاشة منحنية لهواة الألعاب

أطلقت شاومي شاشتها الجديدة المنحنية المخصصة لتشغيل ألعاب الفيديو Xiaomi Curved Monitor 30 في الأسواق العالمية.

ويبلغ قياس الشاشة 30 إنشًا مع حافات نحيفة تعطي الشاشة مظهرًا عصريًا. وتبلغ أبعاد الشاشة 21:9، مع دقة تصل إلى 2560 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث فائق يصل إلى 200 هرتز للاستمتاع بتجربة لعب سلسة.

وتأتي شاشة شاومي Xiaomi Curved Monitor بدرجة انحناء قدرها 1800R، ويصل سطوعها إلى 300 شمعة، كما يُقدر زمن الاستجابة فيها بنحو 4 ميلي ثانية فقط، وهي تدعم كامل الطيف اللوني sRGB.

وتدعم شاشة شاومي أيضًا تقنية AMD FreeSync Premium، مما يجعل الشاشة قادرة على عرض مشاهد الحركة السريعة والمشاهد المعقدة بصريًا بانسيابية وسلاسة وبدون تقطيع.

ومن أجل حماية العين، تدعم شاشة شاومي خاصية التعتيم “DC Dimming” التي تعمل على تقليل الوميض الصادر عن الشاشة لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى حصولها على ترخيص TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق.

وتحتوي الشاشة على منافذ DisplayPort و HDMI 2.1 و HDMI 1.4، كما تدعم الشاشة إمكانية تقسيمها أو تفعيل وضع صورة في صورة عند توصيلها بمصدرين مختلفين، حيث يمكن استخدامها في الأعمال المكتبية بجانب الألعاب والأغراض الترفيهية.

وتطرح شاومي شاشتها الجديدة المنحنية Xiaomi Curved Monitor 30 في الأسواق العالمية بسعر 250 يورو.

وكانت شاومي قد كشفت عن الشاشة لأول مرة العام الماضي، إلا أنها كانت متاحة فقط في السوق الصينية.