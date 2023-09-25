سناب شات تعتزم عرض الإعلانات في روبوت My AI بشراكة مع مايكروسوفت

تخطط منصة مشاركة الصور والفيديو “سناب شات” لعرض الإعلانات في روبوت الدردشة الخاص بها المستند إلى الذكاء الاصطناعي My AI بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وكانت شركة سناب – مالكة المنصة – قد أعلنت في وقت سابق خططها لعرض الروابط الإعلانية الممولة داخل المحادثات التي يجريها المستخدمون مع الروبوت.

وصرحت الشركة بأنه عند سؤال روبوت My AI عن مكانٍ لتناول الطعام على سبيل المثال، ستتضمن إجابته روابط لمطاعم محلية وتطبيقات توصيل الطعام، كما سينتهج الروبوت النهج نفسه عند الإجابة على الأسئلة المتعلقة بأماكن قضاء الإجازة وحجز الرحلات والفنادق وشراء المنتجات.

وبحسب الاتفاق المبرم بين الشركتين، فإن مايكروسوفت ستزود سناب بالروابط الإعلانية التي تعمل على ربط المستخدمين بالمعلنين داخل المحادثات، وستمكن مايكروسوفت عملاءها من المعلنين داخل الولايات المتحدة وغيرها من الدول خلال وقتٍ قريب من الاستفادة من الخدمات الإعلانية الجديدة في سناب شات.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت نفسها بدأت اختبار إدراج الإعلانات في روبوت “بينج شات” الخاص بها، للاستفادة منه كمساحة إعلانية أمام شركائها من المعلنين الذين يزيد عددهم على 7500 شركة وعلامة تجارية، وفقًا لمايكروسوفت.

وفي سياقٍ متصل، بدأت جوجل اختبار وضع الإعلانات في تجربة البحث الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، التي تطلق عليها اختصارًا SGE، داخل الولايات المتحدة.

وأتاحت منصة سناب شات روبوت My AI للمستخدمين قبل عدة أشهر، وهو يعتمد بالأساس على نموذج GPT-4 الخاص بشركة OpenAI.

ومن جهة أخرى، تمثل تلك الشراكة انتصارًا لقطاع الإعلانات في مايكروسوفت بعد شراكة أخرى عقدتها مع نتفلكس، لكنها لا تزال بعيدة عن منافسة جوجل وميتا في سوق الإعلانات عبر الإنترنت.