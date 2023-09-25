سبوتيفاي تختبر ترجمة لغة البث الصوتي بالذكاء الاصطناعي

تختبر شركة سبوتيفاي طريقة لصناع البث الصوتي للوصول إلى المستمعين بلغات مختلفة، وذلك من خلال ميزة الترجمة الصوتية للبث الصوتي بالذكاء الاصطناعي، التي تترجم البث الصوتي إلى لغات إضافية بصوت مذيع البث الصوتي.

وعملت سبوتيفاي مع مجموعة مختارة من مقدمي البث الصوتي كجزء من البرنامج التجريبي، وذلك من أجل إنشاء ترجمات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغات أخرى، ومنها الإسبانية والفرنسية والألمانية، لبضع حلقات.

وتستخدم الأداة التي طورتها سبوتيفاي تقنية توليد الصوت Whisper الصادرة سابقًا من OpenAI لتتناسب مع أسلوب المتحدث الأصلي.

وتستطيع تقنية OpenAI نسخ الكلام الإنجليزي وترجمة اللغات الأخرى إلى الإنجليزية، مع أن أداة سبوتيفاي تتجاوز مجرد ترجمة الكلام إلى نص، حيث تترجم الميزة البث الصوتي إلى لغة مختلفة وتعيد إنتاجه في نسخة مركبة من صوت مقدمي البث الصوتي.

ويؤدي هذا إلى تجربة استماع واقعية أكثر، وتبدو شخصية وطبيعية أكثر من الدبلجة التقليدية. وتتاح الحلقات المترجمة صوتيًا من المبدعين في الإصدار التجريبي من سبوتيفاي في جميع أنحاء العالم عبر المنصة.

ويبدأ طرح هذه الحلقات للمستخدمين بدءًا من اليوم الاثنين 25 سبتمبر في عرض “التشغيل الآن”، باللغة الإسبانية في البداية، مع طرح خلال الأسابيع المقبلة الترجمات الفرنسية والألمانية.

وقالت المنصة في بيان: “من خلال مطابقة صوت المبدع، تمنح الترجمة الصوتية المستمعين في جميع أنحاء العالم القدرة على اكتشاف مقدمي البث الصوتي الجدد والاستلهام منهم بطريقة أكثر واقعية. نحن نؤمن بأن النهج المدروس تجاه الذكاء الاصطناعي يساعد في بناء روابط أعمق بين المستمعين والمبدعين، وهو عنصر أساسي في مهمتنا لتمكين الإبداع البشري”.

وتشير المنصة حاليًا إلى أن لديها أكثر من 100 مليون مستمع للبث الصوتي على مستوى العالم وأكثر من 5 ملايين عنوان بث صوتي متاح في أكثر من 170 سوقًا.

وكانت الشركة شبكة البث الصوتي الأمريكية الكبرى من حيث الوصول من الربع الرابع من عام 2022 إلى الربع الثاني من عام 2023.

وأعادت الشركة في شهر يونيو 2023 تنظيم مجموعة البث، وسرحت 200 موظف. وقالت سحر الحبشي، نائبة الرئيس ورئيسة قسم البث الصوتي في سبوتيفاي، في مذكرة للموظفين: “تركز الشركة أكثر على الشراكات مع مقدمي البث الصوتي الرائدين من جميع أنحاء العالم”.

وتواصل الشركة تنظيم مجموعة من الأعمال الأصلية، مع الإصدارات الأخيرة والقادمة.