سامسونج تكشف عن هاتفي جالاكسي A05 و A05s .. عاجل

كشفت سامسونج رسميًا عن هاتفيها الجديدين من فئة الهواتف الاقتصادية: جالاكسي A05 و A05s، مع تحسينات في التصميم والأداء وسرعة الشحن مقارنة بإصدارات سابقة.

ويأتي هاتف سامسونج جالاكسي A05 بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع PLS LCD بدقة +HD، في حين يحمل إصدار جالاكسي A05s شاشة بالقياس نفسه، لكن مع دقة أعلى تصل إلى+Full HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

وفي الجهة الخلفية في الهاتفين، هناك كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أخرى لتأثير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وتضيف سامسونج كاميرا ثالثة إلى إصدار A05s للتصوير عن قرب. وفي الجهة الأمامية في كلا الهاتفين، توجد كاميرا “سيلفي” بدقة 13 ميجابكسل مع قدرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

ويعمل هاتف جالاكسي A05 بمعالج ميدياتيك هيليو G85، في حين يعمل هاتف جالاكسي A05s بمعالج سنابدراجون 680، مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين بحجم 128 جيجابايت، قابلة للزيادة بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويدعم الهاتفان شبكات الجيل الرابع 4G بالإضافة إلى شبكات واي فاي وبلوتوث 5.3 وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، كما يحتوي الهاتفان على منفذ 3.5 ميليمتر للسماعات السلكية.

ويحمل الهاتفان بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع مع شاحن مرفق قوته 25 واطًا، ويعمل الهاتفان بنظام تشغيل أندرويد 13، وقد وعدت سامسونج بتوفير أربعة تحديثات سنوية للنظام مستقبلًا.

وتطرح سامسونج هاتفي جالاكسي A05 وجالاكسي A05s بثلاثة ألوان، هي الأخضر والفضي والأسود، ولم تكشف سامسونج عن سعر الهاتفين حتى الآن.