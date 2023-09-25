روبوت ChatGPT يدعم الصور والأوامر الصوتية

أطلقت شركة OpenAI مزايا جديدة لروبوت الدردشة الشهير المستند إلى الذكاء الاصطناعي ChatGPT تتيح للمستخدمين استخدام الصور والمدخلات الصوتية عند طرح الأسئلة الخاصة بهم.

وستكون تلك المزايا متاحة بشكل مبدئي للمشتركين في خطة ChatGPT بلس والعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال على مدار الأسبوعين القادمين.

ويتيح ChatGPT إمكانية استخدام الصور عند طرح الأسئلة، سواء بالتقاطها عبر الكاميرا، أو تحميلها من الجهاز.

ويمكن استخدام تلك الخاصية في الكثير من المواقف، مثل التقاط صورة لمسألة حسابية وطلب حلها، والسؤال عن طريقة تحضير وجبة بعد إضافة صورة للمكونات، وكذلك الاستفسار عن محتوى صورة معينة؛ لأن ChatGPT يمكنه التعرف على العناصر داخل الصور.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة الإدخال الصوتي بالضغط على أيقونة المايكروفون ثم الحديث إلى الروبوت الذي يستخدم آلية تعرّف الصوت لفهم ما يريده المستخدم، ثم الإجابة عنه صوتيًا أيضًا.

وكانت شركة OpenAI قد أعلنت حديثًا إدماج نموذج DALL-E في روبوت ChatGPT لتمكينه من توليد الصور.

وتعمل شركة OpenAI أيضًا بشكل مباشر مع شركات مثل سبوتيفاي من أجل استخدام قدرات تحويل النص إلى كلام للسماح لمقدمي برامج البودكاست بترجمة أعمالهم إلى لغات أخرى بأصواتهم.

وتأتي تلك المزايا الجديدة التي تطرحها الشركة للمستخدمين، وسط تقارير حديثة تشير إلى تراجع مستخدمي ChatGPT خلال الشهور الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن روبوت جوجل بارد و “بينج شات” يتيحان مزايا البحث الصوتي والبحث باستخدام الصور منذ أسابيع.